Kane - najsłynniejszy antybohater fantasy powrócił do księgarń

Vesper

W ramach serii Eony wydawnictwo Vesper wydało dzisiaj pierwszy tom zbiorczego wydania tekstów o antybohaterze stworzonym przez Karla E. Wagnera. Kane pojawił się w tekstach amerykańskiego pisarza w latach 70. ubiegłego wieku i zyskał dużą popularność. Pierwowzorem Kane'a wydaje się być biblijny Kain, choć Wagner wskazywał też inne inspiracje.

Pierwsza część przygód Kane'a nosi tytuł Bogowie w mroku. Obejmuje powieść Sploty mroku oraz opowiadania: Zaduma nad żalem w moim sercu, Zimne światło, Miraż, wiersz Cień anioła śmierci oraz dodatki autorstwa Marcina Pągowskiego: chronologię świata Kane’a, glosariusz i esej Wspomnienie o Karlu Edwardzie Wagnerze. W planach są trzy tomy losów Kane'a.

Eony to nowa seria wydawnictwa Vesper, w której będą ukazywały utwory fantasy. Wydawca rozpoczął od klasyki. Oprócz losów Kane'a w ofercie znajdują się także przygody Conana - pierwsza księga ukazała się w marcu, a druga także dzisiaj.

Kane. Bogowie w mroku - opis i okładka książki

Kane nosi piętno człowieka przeklętego. Mówi się, że gdy udusił swojego brata, szalone bóstwo skazało go na wieczną tułaczkę po trawionym wojną świecie. Koniec jego życiu przynieść może jednie przemoc, którą u zarania dziejów sam zapoczątkował.

Bezlitosny wojownik, misterny intrygant, obdarzony nieprzeciętną inteligencją strateg, Kane żył przez całe tysiąclecia, wędrując od królestwa do królestwa, niszcząc, paląc i kradnąc. Bez odpoczynku, bez wytchnienia, bez końca. Cynik i barbarzyńca, myśliciel i hedonista, Kane to antybohater o mrocznej, tajemniczej naturze – postać w równej mierze przerażająca, fascynująca co tragiczna.