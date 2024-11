Thunderbolts* jak Kapitan Ameryka: Zimowy żołnierz. Przecieki z testowego pokazu filmu MCU

UWAGA! TA TREŚĆ TO PLOTKA, CZYLI MOŻE OKAZAĆ SIĘ PRAWDĄ, ALE NIE MUSI.

Thunderbolts* to nowy film MCU o grupie antybohaterów, w której z różnych przyczyn znajduje się również Zimowy Żołnierz. Pojawiły się informacje z nowego pokazu testowego, na którym nowa produkcja Marvel Studios rzekomo zebrała bardzo pozytywne opinie. To inna sytuacja niż ta, o której słyszeliśmy w przypadku Kapitana Ameryki 4, który ponoć ciągle zbierał negatywne reakcje po pokazach testowych. Widzowie Thunderbolts* porównują klimat filmu do tego, który zbudowano w hicie Kapitan Ameryka: Zimowy Żołnierz.

Informacje potwierdzają, że Jelena Belova, grana przez Florence Pugh, jest centralną postacią w grupie. Postać Ducha (znana z Ant-Mana i Osy) ma podobno najlepsze sceny akcji. Sam film ma ponoć bardzo dużo efektownych momentów i jest napakowany akcją. Postać Sentry'ego, który w komiksach pod względem mocy był porównywany do Supermana z DC, ma zmienić się w finałowym akcie filmu w mrocznego Voida, którego destrukcyjna siła jest znana w komiksach Marvela. Wizualnie Sentry ma być bardzo zgodny z komiksowym wizerunkiem, ale nie będzie miał wyróżnionego "S", najpewniej po to, by nie kojarzył się z Supermanem.

Hannah John-Kamen, aktorka grająca Duchę, w rozmowie z The Manila Times skomentowała swoją rolę w filmie:

- Opisałabym tę postać w tamtym filmie jako otwarty nerw. Cały czas walczyła i zmagała się z mechanizmem obronnym, który pozwalał jej radzić sobie z problemem, a teraz ma nad tym całkowitą kontrolę. Jest teraz spokojna, pewna swoich decyzji, a to przekłada się na jej siłę. Zobaczycie innego Ducha.

Autorami scenariusza są Eric Pearson, Lee Sung Jin i Joanna Calo, a za kamerą stoi Jake Schreier. Premiera zaplanowana jest na 5 maja 2025 roku.