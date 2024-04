Conan: historia słynnego barbarzyńcy kompletna w nowym wydaniu

Vesper

Conan. Księga druga to dzisiejsza propozycja wydawnictwa Vesper dla miłośników klasycznego fantasy. W książce znajdziecie późniejsze opowiadania i teksty Roberta E. Howarda o bohaterze, który działa na wyobraźnię czytelników już od blisko stu lat i na stałe wpisał się w świadomość jako ikona popkultury.

Księga druga zawiera kolejne, ułożone chronologicznie opowiadania oraz dodatki w tłumaczeniu Tomasza Nowaka: Czerwone ćwieki, Słudzy Bit-Yakina, Za Rzeką Czarną, Czarny przybysz, Wilki za granicami, Feniks na mieczu, Szkarłatna cytadela, Godzina smoka, Noty o rozmaitych ludach epoki hyboryjskiej, List do P. Schuylera Millera, Lud z mroku, epilog oraz posłowie autorstwa Dariusza Michalika.

To kolejna książka w niedawno rozpoczętej serii Eony wydawnictwa Vesper. Do tej pory ukazała się w niej pierwsza księga przygód Conana, a równocześnie z drugą księgą ukazuje także książka Kane. Bogowie w mroku Karla E. Wagnera rozpoczynająca zbiorcze wydanie utworów o tym antybohaterze.

Conan. Księga druga - opis i okładka

Źródło: Vesper

Conan z Cimmerii – niezrównany wojownik, barbarzyńca walczący w imię własnej chwały i sprawiedliwości w okrutnym i brutalnym świecie ery hyboryjskiej zyskał miano niepokornego śmiałka zdolnego do stawienia czoła najbardziej przerażającym wyzwaniom. Jego nadludzka siła i wyjątkowa biegłość w posługiwania się bronią czynią go niemal niepokonanym. Mimo swojej brutalności Cimmeryjczyk, walcząc z okrutnymi wrogami i tyranią, jest postacią kierującą się kodeksem moralnym. Cechuje go też charakterystyczna życiowa inteligencja skrywana pod fasadą prostolinijnego barbarzyńcy. Motywacją Conana jest pragnienie wolności, niezależności i swobodnego kształtowania własnego losu.

Conan mieczem i sprytem wyrąbał sobie drogę na sam szczyt panteonu gatunku literackiego heroic fantasy, i to niezależnie od roli, w jaką się wcielał: awanturnika, złodzieja, pirata, poszukiwacza przygód, dowódcy armii, a w końcu i króla. Stworzona przez Roberta E. Howarda już niemal sto lat temu postać Conana stała się ikoną popkultury i archetypem wojownika, ubóstwianym przez kolejne pokolenia miłośników fantastyki.