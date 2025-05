Ten pomysł wycięto z Kapitana Ameryki 4. A szkoda, bo zobaczylibyście Hulka z bronią

fot. materiały prasowe

Reklama

W filmie Kapitan Ameryka 4: Nowy wspaniały świat mogliśmy zobaczyć Harrisona Forda w roli prezydenta Thaddeusa Rossa, który później zmienił się w Czerwonego Hulka i przez dziesięć minut szalał na ekranie. Wiemy już, że postać mogła wyglądać inaczej. Rozważano na przykład, by Czerwony Hulk miał charakterystyczny wąs Rossa. Teraz jednak reżyser Julius Onah potwierdził również, że potężny bohater mógł biegać z... ogromną bronią w ręku.

Ten pomysł wycięto z Kapitana Ameryki 4

Był moment, kiedy Czerwony Hulk, wracając do komiksów, używał broni palnej, ale nie pasowało to do naszego filmu – potwierdził reżyser Kapitana Ameryki 4 w rozmowie z JoBlo.

Wygląda na to, że na wczesnym etapie prac nad filmem Kapitan Ameryka: Nowy wspaniały rozważano mniej dziką wersję Czerwonego Hulka. Byłoby to bardziej zgodne z komiksami Marvela, w których bohater zazwyczaj zachowywał intelekt Rossa, jednocześnie dysponując nadludzką siłą. W związku z często posługiwał się bronią, a szczególnie specjalnym pistoletem, który T.A.R.C.Z.A. zaprojektowała tak, by pociski były zdolne przebić skórę Hulka.

Dajcie znać, jaką wersję Czerwonego Hulka wolelibyście zobaczyć na ekranie: bardziej dziką czy może inteligentnego stratega z nadludzką siłą? Czekamy na Wasze komentarze!

Incredible Hulk - ciekawostki o filmie. Miał trwać 3 godziny?