Kapitan Ameryka 4 – kogo gra Giancarlo Esposito? Nowa teoria powiązana z innym superbohaterem MCU

UWAGA: TEKST ZAWIERA SPOILERY!

UWAGA! TA TREŚĆ TO PLOTKA, CZYLI MOŻE OKAZAĆ SIĘ PRAWDĄ, ALE NIE MUSI.

fot. materiały prasowe

Reklama

Obecnie trwają dokrętki do Kapitana Ameryki: Nowy wspaniały świat, a jedno ze zdjęć z planu, które niedawno trafiły do sieci, potwierdziło obecność Giancarlo Esposito w filmie. Wciąż nie wiadomo, kogo aktor znany z Breaking Bad, czy The Mandalorian zagra w uniwersum Marvela, ale według plotek nie będzie to duża rola. Pojawiały się sugestie, że może wcielić się a Jacoba, brata Nicka Fury’ego, ale według najnowszej teorii to zupełnie inna postać, która znana jest z serii komiksów o innym superbohaterze.

Kapitan Ameryka 4 - Giancarlo Esposito wciela się w słynnego przeciwnika Moon Knighta?

Według krążącej po sieci teorii Esposito wciela się w Bushmana, czyli jednego z najpopularniejszych złoczyńców Moon Knighta. Istnienie tej postaci zostało ujawnione w pierwszym sezonie serialu. Wygląda więc na to, że w Kapitanie Ameryce 4 złoczyńca zostanie w jakiś sposób wprowadzony do MCU, aby Marc Spector, Steve Grant i Jack Lockley mogli go pokonać w drugim sezonie Moon Knighta. Co jakiś czas pojawiają się plotki, że Marvel zamierza zamówić nowe odcinki przygód tego superbohatera.

Dodatkowym atutem przemawiającym za tymi plotkami jest zatrudnienie Matthew Ortona do poprawienia scenariusza Kapitana Ameryki 4 w dokrętkach. Orton jest również scenarzystą Moon Knighta.

Jeszcze pod koniec maja scooper MyTimeToShineHello poinformował, że Giancarlo Esposito zadebiutuje w swojej roli w serialu z MCU. Chociaż jego informacje były błędne, to niewykluczone, że jest w nich ziarno prawdy i złoczyńca grany przez Esposito dostanie więcej antenowego czasu właśnie w produkcji Marvela na Disney+.

Raoul Bushman to superzłoczyńca, stworzony przez Douga Moencha i Billa Sienkiewicza. Po raz pierwszy pojawił się w komiksie Moon Knight nr 1 z lat 80. Jest byłym najemnikiem i żołnierzem mającym doświadczenie w walce partyzanckiej. Ma wytatuowaną twarz i spiłowane, ostre zęby. Jest znany ze swojej brutalności.