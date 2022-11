Kapitan Ameryka 4 - film będzie nawiązywał do Wojny bohaterów

Fot. Marvel

Nadchodzący nowy film o Kapitanie Ameryce zatytułowany został Kapitan Ameryka 4, co sugeruje, że będzie to kontynuacja serii. W tytułową rolę tym razem wcieli się Anthony Mackie, który przejął to miano od Steve'a Rogersa, ale film ten może zawierać wiele powiązań z poprzednikiem.

W filmie Tim Blake Nelson po raz drugi w MCU pojawi się jako Leader, natomiast Harrison Ford ma pojawić się jako Generał Thunderbolt Ross, zastępując tym samym zmarłego Williama Hurta. Producent Marvela, Nate Moore zdradza, że dojdzie do ponownego spotkania Sama Wilsona z postacią graną tym razem przez Forda. Obaj panowie będą pamiętać wydarzenia z 2016 roku, kiedy to wprowadzono ustawę kontrolującą działania superbohaterów, a której piewcą był właśnie generał Ross.

Sam Wilson jest Kapitanem Ameryką, zamierza prowadzić historię na własnych zasadach. Nie jest jednak tajemnicą, że Samuel Sterns powraca do MCU, co jest fantastyczne, bo Tim Blake Nelson jest wyjątkowy. Harrison Ford wcieli się w Thaddeusa "Thunderbolta" Rossa, a być może pamiętacie, jak postać ta spotkała się z Samem w więzieniu, bo ten naruszył Sokovia Accords. Będzie tam kilka iskier, które naturalnie wyjdą z ich wspólnej znajomości.

Moore potwierdził również, że film jest obecnie preprodukcji i zdjęcia rozpoczną się wiosną 2023 roku.

