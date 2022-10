Najważniejsze wampiry w świecie Marvela - córka Blade'a, Drakula, Morbius, brat Strange'a... Znacie je wszystkie?

Fot. Materiały prasowe

Marvel opublikował post poświęcony najważniejszym wampirom w swoim komiksowym uniwersum. To jedna z najstarszych ras, do której należą zarówno przerażający złoczyńcy, jak i członkowie X-Menów i Avengersów. Blade, Bloodline, Drakula, Morbius - to tylko niektórzy jej przedstawiciele.

Kto pojawił się na liście? Zobaczcie w poniższej galerii. Do pseudonimów zostały dołączone krótkie opisy, dzięki którym lepiej poznacie postacie. Dajcie znać, czy wiedzieliście o nich już wcześniej, a także jakie są wasze ulubione wampiry ze świata Marvela. Czekamy na komentarze!

Najważniejsze wampiry w świecie Marvela - znacie je wszystkie?

Marvel wybrał 12 najważniejszych wampirów ze swojego uniwersum. Niektóre z nich pojawiły się nie tylko w komiksach, ale również na ekranie. Poszczególni bohaterowie wystąpili między innymi w takich produkcjach jak Blade - Wieczny łowca, Blade - Wieczny Łowca II czy Morbius. Inni jeszcze nie mieli okazji zadebiutować ani w telewizji, ani w kinie, choć - jak przekonacie się po lekturze - z pewnością są na tyle ciekawi, że warto niektórych z nich wprowadzić w przyszłości do MCU.