Źródło: materiały prasowe

Sana Amanat, producentka Ms. Marvel, rozmawiała z Iman Vellani podczas wydarzenia Makers Conference o przyszłości, jaka czeka Kamalę Khan po filmie The Marvels. Przypominamy, że postać spotka się w nim ze swoją największą idolką i inspiracją, czyli Kapitan Marvel. Zdaniem aktorki to doświadczenie sprawi, że stanie się w pełni ukształtowaną superbohaterką, dlatego ciekawie byłoby zobaczyć, jak potoczą się jej dalsze losy, gdy powróci do rodzinnego miasteczka.

Zobaczcie wypowiedzi aktorki poniżej.

Losy Ms. Marvel po The Marvels

Myślę, że zobaczenie Kamali po The Marvels będzie super. Stała się się w pełni ukształtowaną superbohaterką, może polegać tylko na sobie, powróciła do swojego rodzinnego miasta po tym, jak zamierzała odlecieć... okej, spojler: odleciała.

Gdy skończyła walczyć u boku swojej ulubionej superbohaterki, a potem wróciła z powrotem do swojego rodzinnego miasta... Myślę, że to naprawdę fajny pomysł, z którym można by poeksperymentować.

2. sezon Ms. Marvel pod znakiem zapytania

2. sezon Ms. Marvel nie został oficjalnie potwierdzony. Co prawda Daniel Richtman, scooper z branży rozrywkowej, przekazał że według jego informacji Marvel dał zielone światło na kontynuację, jednak na tym etapie są to jedynie plotki.

Producentka Sana Amanat powiedziała także, że choć od początku wiedziała, że Kamala po finale 1. sezonu pojawi się w The Marvels, to nie ma pojęcia, co dokładnie czeka na bohaterkę w sequelu Kapitan Marvel.

Ms. Marvel - zdjęcia z serialu