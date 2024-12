Kapitan Ameryka 4 - dlaczego zmieniono tytuł? Anthony Mackie dementuje plotki o dokrętkach

fot. materiały prasowe

Anthony Mackie, który przejął tarczę od Chrisa Evansa, a także Nate Moore, producent wykonawczy filmu Kapitan Ameryka: Nowy wspaniały świat, udzielili wywiadu magazynowi Empire. Pierwszy z nich powiedział, że dokrętki są standardową procedurą w przypadku filmów Marvela i wcale nie zmieniono w ten sposób większości filmu, a drugi wyjaśnił, dlaczego postanowiono zmienić tytuł widowiska. Ich komentarze znajdziecie poniżej.

Kapitan Ameryka 4 - dlaczego zmieniono tytuł?

Początkowo Kapitan Ameryka 4 miał mieć podtytuł New World Order. Później zmieniono go jednak na Brave New World, czyli Nowy wspaniały świat. Producent wykonawczy Nate Moore wyjaśnił, skąd taka decyzja.

Myślę, że New World Order było tytułem, który uznaliśmy za naprawdę ciekawy, trochę nastrojowy i straszny, ale, jeśli mam być szczery, osoby z wewnątrz i zewnątrz dały nam znać, że to określenie zostało niestety przyjęte w prawdziwym świecie w sposób, który sprawia, że ​​ludzie czuli się niekomfortowo – wyjaśnił Moore w rozmowie z Empire.

New World Order ma wiele nieprzyjemnych skojarzeń, między innymi z teoriami spiskowymi. Bazując na słowach Moore'a, Marvel wolał uniknąć takich powiązań.

Kapitan Ameryka 4 - Anthony Mackie komentuje plotki o dokrętkach

W ciągu ostatnich miesięcy pojawiło się wiele doniesień i przecieków na temat licznych dokrętek do Kapitana Ameryki 4. Niektórzy scooperzy sądzili nawet, że w ich wyniku film został całkowicie przerobiony. Anthony Mackie postanowił odnieść się do tych plotek.

Nie był w ogóle przerobiony. Każdy film Marvela, w którym brałem udział, miał robione dokrętki. To nie jest przerabianie filmu – wyjaśnił Mackie. – Zasadniczo dostajesz film i historię, którą chciałeś, montujesz je ze sobą, a potem wracasz i kręcisz jeszcze kilka scen.

Mackie uważa więc, że dokrętki to coś normalnego w przypadku filmów Marvela i nie przerobiono całego filmu w ten sposób. Znany scooper @MyTimeToShineH postanowił odnieść się do słów aktora. Nie zgadza się z nim i uważą, że przerobiono lwią część filmu:

Dosłownie zmienili zakończenie i początek, dodali nowego złoczyńcę i kolejnego Hulka, nową scenę po napisach końcowych i zmienili śmierć postaci.

