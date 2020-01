Kapitan Bomba przejęty przeze CDA

Kapitan Bomba jest serialem rysunkowym Bartosza Walaszka, który porwał widzów bezkompromisowością i wulgarnym poczuciem humoru. Serial zabiera nas w podróż do galaktyki Kurvix, gdzie porządku pilnuje dzielny Kapitan Bomba.

CDA poinformowało, że przejęli prawa autorskie do serialu od 4Fun Media S.A., a także takich produkcji jak Laserowy gniew dzidy oraz Kaliber 200 Volt. Umowa między firmami zapewnia serwisowi CDA prawa do pokazywania wszystkich odcinków popularnego serialu (sezony od 1 do 9). Firmy porozumiały się też co do przejęcia przez CDA sklepu z gadżetami związanymi z Kapitanem Bombą oraz liczącego blisko 190 tys. osób profilu Kapitana Bomby na Facebooku.