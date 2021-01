Kapitan Marvel 2 - Brie Larson zachwycona perspektywą pracy z reżyserką Little Woods

fot. Marvel

Od dłuższego czasu wiadomo, że za kamerą filmu Kapitan Marvel 2 stanie Nia DaCosta (Little Woods). W głównej roli powróci oczywiście Brie Larson, która w jednym z wywiadów skomentowała perspektywę przyszłej współpracy z reżyserką.

Przy tej okazji aktorka potwierdziła również, że rozpoczyna trening przed powrotem do roli i jest podekscytowana współpracą z reżyserką.

To niesamowite, jestem podekscytowania, że to ogłoszono i możemy o tym porozmawiać. Nia jest niesamowita i dostała tę pracę, ponieważ jest do tego najlepszą osobą. To jeden z bardziej lubianych przeze mnie aspektów. Ona daje niesamowity przykład i jest bardzo inspirująca. Ma pewność siebie i to bardzo ważne, aby wkroczyć w coś tak niesamowitego, jak uniwersum Marvela. Dobrze jest mieć lidera, który po prostu mówi: tak, jestem do tego stworzona.

Szczegóły fabuły są wciąż w tajemnicy, ale wiemy, że tytułowej bohaterce towarzyszyć będą Iman Vellani jako Ms. Marvel oraz Teyonah Parris jako dorosła Monica Rambeau.

Kapitan Marvel 2 - premiera 11 listopada 2022 roku.