Karate Kid: Legendy - Czy postać Dre Parkera wciąż jest kanoniczna? Reżyser odpowiada

fot. Jasin Boland

Jonathan Entwistle, reżyser filmu Karate Kid: Legendy, zabrał głos w sprawie tego, czy postać Dre Parkera, w którą w 2010 roku wcielił się Jaden Smith, nadal należy do oficjalnego uniwersum serii. W tamtej wersji historii Dre wraz z matką przenosi się do Chin, gdzie trafia pod opiekę pana Hana (granego przez Jackie Chana), który staje się jego mistrzem kung-fu.

Choć piąta część była odrębną historią, szósta i najnowsza odsłona Legendy ma łączyć różne elementy uniwersum, w tym powrót Jackie Chana jako pana Hana. W filmie występują także Ben Wang jako Li Fong, Ralph Macchio jako Daniel LaRusso, Sadie Stanley jako Mia oraz Joshua Jackson jako Victor, co sugeruje, że twórcy próbują stworzyć spójne uniwersum. Entwistle potwierdził, że Dre Parker jest częścią kanonu, choć nie ujawniono jeszcze, czy pojawi się fizycznie w nowym filmie.

Zdecydowanie — ta postać wciąż jest kanoniczna, ale nie ma bezpośredniego odniesienia do Li Fonga. Nie znaczy to jednak, że nie stanowi jakiegoś rozdziału w historii pana Hana, to na pewno.

Karate Kid: Legendy stanowi soft reboot serii, wprowadzając do uniwersum nową postać — Li Fonga, granego przez Bena Wanga — i jednocześnie łącząc różne etapy franczyzy dzięki powrotowi Ralpha Macchio w roli Daniela LaRusso oraz Jackie Chana jako pana Hana, znanego z wersji filmu z 2010 roku.

