King Kong znów na Wyspie Czaszki. Nowy komiks pogłębi mitologię MonsterVerse

fot. Titan Comics/Legendary Comics

Reklama

Ludzka obsada kontynuacji Godzilla i Kong: Nowe imperium powiększa się z dnia na dzień, ale o nowym filmie z popularnego MonsterVerse na razie nie wiadomo zbyt wiele. Wiadomo na pewno, że reżyserem nie będzie ponownie twórca dwóch poprzednich filmów, który postanowił zrobić sobie przerwę. To nie oznacza przerwy od świata pełnego wielkich i niebezpiecznych potworów, ponieważ do domu jednego z nich powróci nowa seria komiksów Return to Skull Island.

Za komiks odpowiedzialny jest scenarzysta Transformers, czyli Simon Furman, a za ilustracje odpowiada Christopher Jones, który stworzył Doctor Who: Once Upon a Time Lord. Publikacją zajmie się Legendary Comics, które będzie współpracować z Titan Comics. Całość jest osadzona w świecie netflixowego Skull Island: The Animated Series.

Historia ma opowiedzieć o grupie rozbitków, która próbuje przetrwać na wyspie pełnej wielkich potworów. Nowa seria ma na celu pogłębienie mitologii MonsterVerse i pokazanie wielu sekretów i niebezpieczeństw, które czyhają na tytułowej wyspie. Można się też spodziewać powrotu samego King Konga.

fot. Titan Comics/Legendary Comics

The Last of Us lepsze od 28 dni później? Tak twierdzi twórca tego drugiego

Godzilla, Kong i inni - ranking najlepszych potworów