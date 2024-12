Miyagi i postać Jackiego Chana są powiązani w Karate Kid: Legends. Wyjaśnienie padło w filmach

UWAGA! TA TREŚĆ TO PLOTKA, CZYLI MOŻE OKAZAĆ SIĘ PRAWDĄ, ALE NIE MUSI.

Pierwszy zwiastun Karate Kid: Legends pokazał, że pan Han (z filmu Karate Kid z 2010 roku) znał Miyagiego i wiedział o Danielu LaRusso. Dlatego przychodzi do niego po pomoc przy nauczaniu Li Fonga. Gdy w 2010 roku tworzono Karate Kid, w którym, notabene, nie ma karate, a jest kung fu, miał być to reboot serii. Teraz jednak powiązano go z franczyzą, w której znajduje się również serial Cobra Kai. Skąd więc pan Han zna Miyagiego?

Karate Kid: Legends – pan Han i Miyagi

W jednym z wywiadów promocyjnych reżyser Jonathan Entwistle nie chciał zdradzać dokładnych szczegółów, ale powiedział wprost: odpowiedź na pytanie o związek Hana z Miyagim padła już w filmach! Obaj panowie się znali.

Mało widzów może pamiętać, że Miyagi miał duży związek z Chinami, skąd pochodzi Han, grany przez Jackiego Chana. Fani więc przeanalizowali wszystkie filmy i przytoczyli fakty, tworząc teorię o powiązaniu. W Karate Kid 2 Miyagi wspominał, jak jego przodek trafił do Chin w 1625 roku. Shimpo Miyagi upił się, będąc na łodzi podczas łowienia ryb, i zasnął. Jego łódka dryfowała swobodnie, aż znalazła się u wybrzeży Chin. Wiemy, że przodek Miyagiego spędził tam 10 lat życia, a potem wrócił do Japonii z żoną z Chin i dwójką dzieci. Sensei Daniela wspominał również, jak chińska herbatka pomogła jego przodkom stworzyć styl karate Miyagi-do.

Słowa reżysera Karate Kid: Legends brzmią tak: „Rodzina Hana i rodzina Miyagiego są ze sobą powiązane od dawnych czasów”. Biorąc pod uwagę to oświadczenie i wspomnienie Miyagiego z Karate Kid 2, teoria krążąca w sieci jest oczywista: Han i Miyagi są krewnymi. Formalnie będąc rodziną, musieli się znać, co również wyjaśnia ich podobną filozofię dotyczącą sztuk walki. Zakłada się więc, że żona Shimpo Miyagiego pochodziła z rodu Hana. W ten sposób twórcy nowego filmu nie musieli zbytnio kombinować, aby to powiązanie zbudować na ekranie. Nie ma oficjalnego stanowiska, ale tyle można wywnioskować ze słów reżysera.

Więcej na ten temat prawdopodobnie poznamy w finałowych odcinkach Cobra Kai. W szóstym sezonie odkrywanie przeszłości Miyagiego było ważnym wątkiem i nie jest wykluczone, że w tym aspekcie również odegra on rolę. Szczególnie że finałowa część sezonu pojawi się 12 lutego 2025 roku. A Karate Kid: Legends trafi do kin 30 maja 2025 roku.