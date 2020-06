Kat Walk C – domowa bieżnia VR trafi na Kickstartera

Zdjęcie: Kat VR

Pierwsza bieżnia od Kat VR pojawiła się na rynku w 2015 roku. Był to produkt tak masywny, że znajdował zastosowanie wyłącznie w sektorze przemysłowym – gracz przytwierdzany był do kamizelki stabilizującej na wielkim wysięgniku, który utrzymywał go na środku urządzenia. Całość ważyła 214 kg i miała 280 cm wysokości. Przy takich gabarytach nie nadawała się do użytku w domowych warunkach.

Ale z biegiem czasu każda technologia ulega miniaturyzacji i tak też stało się z Kat Walk VR. W 2018 roku zadebiutował model Kat Walk Mini, w którym wysięgnik zastąpiono ramą mocującą. Mniejsza bieżnia ważyła już tylko 101 kg, ale zajmowała 1,3 m2, zbyt dużo, aby sprawdziła się w domowych warunkach. Trzecia generacja urządzenia ma rozwiązać ten problem.

Jak poinformowali dziennikarze serwisu Road to VR, wkrótce na Kickstarterze zadebiutuje Kat Walk C, zminiaturyzowana wersja bieżni z 2018 roku opracowana z myślą o indywidualnych klientach, a nie operatorach salonów VR. Z materiałów udostępnionych w sieci można spekulować, że urządzenie zajmie mniej więcej tyle miejsca, co porządny fotel biurowy, zaledwie 0,6 m2.

Zasada funkcjonowania sprzętu nie zmieni się. Użytkownik nadal będzie poruszać się po wklęsłej, śliskiej powierzchni i ustabilizuje swoje ciało za pośrednictwem tylnego wspornika, który ułatwi chodzenie, biegani i kucanie w wirtualnej rzeczywistości. W zestawie znajdziemy także specjalne buty z podeszwą o obniżonym wskaźniku tarcia. Według projektantów nowa bieżnia ma utrzymywać ciało w pozycji naturalnej anatomicznie, dzięki czemu zwiększy immersyjność rozgrywki. Na poniższym materiale można zobaczyć, jak sprawdzi się w praktyce:

Kat Walk C ma być uniwersalnym kontrolerem ruchu, kompatybilnym ze wszystkimi kluczowymi platformami VR. Będzie współpracować m.in. z urządzeniami Oculus Rift, HTC Vive czy Pimax, a za pośrednictwem adapterów sparujemy bieżnię także z Oculusem Quest oraz PSVR. Zbiórka crowdfundingowa ma wystartować pod koniec czerwca, pierwsi klienci będą mogli zainwestować w bieżnię 699 Half-Life: Alyxdolarów. Nie wiadomi, ile sprzęt będzie kosztował, gdy trafi do powszechnej dystrybucji.