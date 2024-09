NBC

Kathy Bates, laureatka Oscara i nagrody Emmy, żegna się z aktorstwem po kilkudziesięciu latach kariery. Potwierdziła to podczas rozmowy z magazynem New York Times, oznajmiając, że jej ostatni projekt zobaczymy już wkrótce. Chodzi o reboot serialu Matlock, który jeszcze we wrześniu będzie emitowany na amerykańskiej stacji CBS.

- To mój ostatni taniec.

Kathy Bates o przejściu na aktorską emeryturę

W zasadzie, Bates planowała zrezygnować z aktorstwa już wcześniej. Natomiast w styczniu 2024 roku jej agenci przesłali scenariusz Matlocka, który wystarczająco ją zaintrygował.

- Wszystko, o co się modliłam, na co pracowałam, o co walczyłam, nagle mogę zostać poproszona o wykorzystanie tego wszystkiego. I to jest wyczerpujące.

Aktorka przyznała, że wykonywany przez nią zawód oraz wiążąca się z nim sława potrafią być przytłaczające. Z tego powodu chce przejść na emeryturę, aby zaznać spokoju i większej prywatności.

Kathy Bates - filmografia

Bates zasłynęła ze swojej roli jako Annie Wilkes w Misery, adaptacji powieści Stephena Kinga. Za ten występ została nagrodzona Oscarem. Później, mogliśmy zobaczyć tę aktorkę wielokrotnie w telewizji. Pojawiła się m.in. w The Office, Sześć stóp pod ziemią oraz American Horror Story, za które zdobyła nagrodę Emmy. Ostatnio aktorka wystąpiła w Sprawie rodzinnej, gdzie towarzyszyła Nicole Kidman. Film jest dostępny na platformie streamingowej Netflix.