Aktor z oscarowego hitu chce zagrać złoczyńcę - kogoś w stylu przeciwnika Jamesa Bonda

Ke Huy Quan, nagrodzony Oscarem i Złotym Globem za drugoplanowy występ w hicie Wszystko wszędzie naraz z 2022 roku, podzielił się swoją wymarzoną rolą. Aktor pragnąłby zagrać jakiegoś złoczyńcę i złego faceta. Jego inspiracją jest niedawny występ Hugh Granta w Heretic.

Ke Huy Quan chce zagrać złoczyńcę

Chciałbym zagrać złego gościa. Jak czarny charakter ze świata Jamesa Bonda. Albo coś w rodzaju tego, co pokazał Hugh Grant w Heretic – powiedział Ke Huy Quan w rozmowie z Empire. – Chciałby wyjść ze swojej strefy komfortu i zagrać naprawdę złą i diaboliczną postać. To byłoby naprawdę fajne.

Ke Huy Quan, poza rolą we Wszystko wszędzie naraz, jest znany z tworzenia choreografii walk i wyczynów kaskaderskich w filmach. W tej roli pracował między innymi przy X-Menach z 2000 roku. Nie chciałby się jednać zaszufladkować jako gwiazda kina akcji.

Nie chciałbym, żeby postrzegano mnie jako gwiazdę kina akcji. Mam nadzieję, że jestem odbierany jako aktor, który radzi sobie dobrze w scenach akcji. Więc będę poruszał się naprzód krok po kroku. Najlepszą częścią tej pracy jest możliwość zagrania wielu różnych postaci. Kocham Ouroboros, ponieważ jest zupełnie inny niż Waymond, a Waymonda, ponieważ różni się od Marvina Gable'a.

Ke Huy Quan - nowe projekty

Marvin Gable to najnowsza rola Ke Huy Quana. Aktor zagra byłego płatnego zabójcy, a obecnie agenta nieruchomości, w filmie Love Hurts, który zadebiutuje 7 lutego 2025 roku. Poza tym został obsadzony w produkcji Fairytale in New York, w której zagra niepozornego taksówkarza, który ruszy w pościg za gangsterami, by odzyskać prezenty świąteczne swoich dzieci. Dajcie znać, czy czekacie na jego nowe projekty.

