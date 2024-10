Ke Huy Quan i pierwsze zdjęcia z Love Hurts. Takiej gwiazdy kina akcji jeszcze nie widzieliście

materiały prasowe

Ke Huy Quan powrócił do Hollywood za sprawą Wszystko wszędzie naraz, za które otrzymał zasłużonego Oscara. Aktor odnajduje coraz więcej ról dla siebie, a kolejna wpadła za sprawą Jonathana Eusebio. To świeżo upieczony reżyser, który wcześniej pracował nad choreografią akcji w takich filmach, jak John Wick czy Kaskader. Love Hurts będzie jego debiutem reżyserskim.

Ke Huy Quan nie wcieli się jednak w typowego protagonistę filmów akcji. Aktor opowiedział Entertainment Weekly o swoim zdziwieniu, które z tego wynikało:

"Chwila. Dlaczego mi to proponujecie? Kompletnie do tego nie pasuje." Powiedziałem nawet: "Powinniście dzwonić do Jasona Stathama. Pokochałby ten scenariusz."

Dopiero po spotkaniu z producentami zrozumiał, że to film idealny dla niego, który potrzebuje innego rodzaju gwiazdy kina akcji. Nie takiej, która byłaby typowa dla ostatnich paru dekad. Aktor miał już doświadczenie ze sztukami walki, ale i tak przygotowywał się do roli w pocie czoła przez trzy miesiące. Miał jeden warunek przy podejmowaniu się tej roli:

Musicie mi pozwolić zagrać w każdej scenie akcji. Niezależnie od tego, czy dam radę, czy nie!

Ke Huy Quan gra sympatycznego pośrednika w handlu nieruchomościami z mrocznym sekretem. Wciela się w Marvina Gable'a, agenta nieruchomości na przedmieściach Milwaukee. Jego życie wywraca się do góry nogami, gdy dostaje karmazynową kopertę od Rose (Ariana DeBose), swojej byłej partnerki, którą zostawił na śmierć. Marvin zostaje znów wciągnięty do świata pełnego zabójców dowodzonych przez Knucklesa, swojego brata (Daniel Wu). To zmusza go do skonfrontowania się ze swoją przeszłością.

W obsadzie znajduje się: Ke Huy Quan, Ariana DeBose, Daniel Wu, Marshawn Lynch, Mustafa Shakir, Rhys Darby oraz Sean Astin.

Love Hurts - premiera 7 lutego 2025 roku.