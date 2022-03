Kiler 3 - powstanie kontynuacja? Cezary Pazura chyba właśnie się wygadał...

materiały prasowe

Kiler 3 ma szansę powstać. W rozmowie z nami podczas promocji serialu Tajemnica zawodowa 2 Cezary Pazura wygadał się, że trwają prace nad scenariuszem. W wideo osadzonym w treści tego newsa możecie zobaczyć, co jeszcze aktor nam powiedział na temat projektu.

Kiler 3 powstanie?

Cezary Pazura zapowiadał, że nie chciałby już grać w komediach, ale chce wrócić do Kilera. Twierdzi w rozmowie z Dawidem Muszyńskim, że chciałby inaczej podejść do tej postaci. Chciałby, aby Jerzy Kiler zmienił się po latach i stał się prawdziwym twardzielem.

Na razie nie wiadomo nic więcej poza tym, co Cezary Pazura nam powiedział. Prace nad scenariuszem nie są równoznaczne z tym, że film na pewno powstanie. To zawsze jest rzecz wstępna, która potem musi zebrać pieniądze i ekipę. Z uwagi jednak na kult wokół Kilera oraz trend popularności powrotów popularnych serii (choćby sukces kontynuacji hitu Kogel-mogel), szanse na to na pewno są niemałe.

