Kill Bill 3: Maya Hawke w roli córki Panny Młodej? Aktorka ze Stranger Things komentuje sprawę

fot. Materiały Prasowe

Spekulacje na temat 3. części filmu Kill Bill coraz bardziej nadbierają tempa. Plotki są podsycane przez różnych ludzi z branży filmowej, włączając w to nawet samego reżysera, Quentin Tarantino. Twórca niedawno powiedział, że Kill Bill 3 to projekt, który można uznać za niewykluczony.

Tym razem do całej sytuacji o potencjalnym dołączeniu do obsady ustosunkowała się Maya Hawke, córka odtwórczyni głównej roli, Umy Thurman.

W wywiadzie dla The Guardian, Hawke wyjaśniła, ż chciałaby pracować z Tarantino, gdyby faktycznie miał to w planach.

Zawsze krążą o tym plotki. Quentin działa według własnego harmonogramu. Robi to, co chce i kiedy chce. Znam go jednak całe życie i jeśli kiedykolwiek chciałby ponownie ze mną pracować, to oczywiście zrobiłabym to z przyjemnością.

To nie byłaby jej pierwsza współpraca z uznanym reżyserem. Młoda aktorka wystąpiła wcześniej Once Upon a Time in Hollywood. Z wcześniejszych komentarzy amerykańskiego twórcy wynikałoby, że jest zainteresowany przypuszczalną współpracą. Wyraził on opinię, że połączenie siły matki (Uma Thurman) i córki (Maya Hawke) na planie trzeciej części Kill Billa byłoby "ekscytujące".

Tarantino osobiście spekuluje i podsyca temat najnowszej kontynuacji filmu. W zeszłym roku scenarzysta filmowy powiedział The Hollywood Reporter o rozmowie, którą odbył z Umą Thurman. Dyskusja dotyczyła nowych pomysłów na film.