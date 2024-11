Thriller Paper Tiger w gwiazdorskiej obsadzie. O czym opowie nowy film reżysera Ad Astra?

fot. materiały prasowe

Paper Tiger to kryminalny thriller w reżyserii Jamesa Graya (Imigrantka, Ad Astra), który trafi w nadchodzącym tygodniu na American Film Market, gdzie będzie szukać nabywców. Firma The Veterans zajmie się sprzedażą międzynarodowych praw do filmu. Według Deadline w tym projekcie wystąpią Adam Driver, Jeremy Strong oraz Anne Hathaway.

Zdjęcia do Paper Tiger mają się rozpocząć w pierwszym kwartale 2025 roku. Za produkcję odpowiadają Raffaella Leone oraz Rodrigo Teixeiry z ramienia RT Features. Film w pełni finansuje Leone Film Group.

Paper Tiger - fabuła

Autorem oryginalnego scenariusza jest James Gray. Film opowie o dwóch braciach, dążących do spełnienia amerykańskiego snu — tylko po to, by uwikłać się w przekręt, który okazuje się zbyt dobry, aby mógł być prawdziwy. Próbując odnaleźć się w coraz bardziej niebezpiecznym świecie korupcji i przemocy, odkrywają, że oni i ich rodzina są brutalnie terroryzowani przez rosyjską "mafię". Ich więź zaczyna się rozpadać, a zdrada — kiedyś zupełnie nie do pomyślenia — teraz staje się zbyt możliwa.