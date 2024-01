Kill Them All - Sam Hargrave wyreżyseruje film akcji oparty na komiksie. Tyler Rake 3 musi poczekać

fot. Katie Graves

Paramount Pictures, jak wszyscy w Hollywood, chcą mieć hit kina akcji na miarę Johna Wick. Ich próbą w osiągnięciu tego celu będzie film Kill Them All oparty na popularnym komiksie Kyle'a M. Starksa. Deadline ogłasza, że za kamerą stanie reżyser i kaskader z grupy twórców Johna Wicka, Sam Hargrave. To oznacza, że ewentualny Tyler Rake 3 będzie musiał poczekać, bo choć były rozmowy o planach, najwyraźniej filmowiec chce stworzyć najpierw coś innego. Autorem scenariusza jest James Coyne. Josh Appelbaum i Andre Nemec produkują.

Kill Them All - o czym jest film?

Historia skupia się na elitarnej zabójczyni, która odkrywa, że staje się celem kryminalnej organizacji. Pomimo tego, że była jej przez lata lojalna. Decyduje się, że to ona pierwsza ich zabije. Łączy siły z byłym gliniarzem przesadzającym z alkoholem i rusza do ataku na siedzibie syndykatu. Muszą pokonać 15 pięter pełnych zbirów i zabójców, by dojść do szefa na samym szczycie. Z nim jednak łączy ją skomplikowana przeszłość.

Zanim Hargrave ruszy na plan widowiska Paramountu, ma wyreżyserować pilot serialu The Last Frontier dla Apple TV+. W nim też Jason Clarke musi dorwać tuziny groźnych bandytów i zabójców, którzy uciekli po wypadku transportu więziennego. Z góry więc można założyć, że w serialu akcji nie zabraknie.

Kill Them All - film nie ma daty premiery.