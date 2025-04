Co nowego w Days Gone Remastered? Twórcy omawiają nadchodzącą zawartość

SIE

Jak informuje Heidi Kemps z PlayStation Blog, remaster Days Gone pozwoli graczom ponownie przeżyć podróż Deacona St. Johna przez malownicze, lecz niebezpieczne tereny Oregonu, pełne mutantów zwanych Świrusami (Freakers).

Sześć lat po premierze oryginalnej wersji na PS4 (w 2019 roku) i późniejszym porcie na PC (w 2021 roku), technologia poszła naprzód, a moc PS5 pozwoliła twórcom na znaczące udoskonalenia - mówi Kevin McAllister, Creative and Product Lead w Bend Studio.

McAllister podkreśla, że gracze zauważą poprawioną grafikę, w tym lepsze oświetlenie, wyższą jakość cieni i zwiększoną głębię mgły. Noc będzie ciemniejsza, księżyc bardziej naturalny, a błękitne niebo jeszcze bardziej realistyczne. Ulepszenia obejmą także udoskonalony Tryb Fotograficzny z nowymi opcjami oświetlenia i możliwością natychmiastowej zmiany pory dnia.

Remaster Days Gone wprowadza także nowe tryby rozgrywki. Jednym z nich jest Horde Assault, survivalowy tryb zręcznościowy. Gracze zmierzą się w nim z ogromnymi hordami wrogów, które mogą liczyć nawet do 800 osobników (dla porównania, największa horda w głównej historii liczyła 500 Świrusów). W trybie Horde Assault gracze od początku będą mieli dostęp do maksymalnie ulepszonego motocykla i nowych broni, a także będą musieli mierzyć się z ludzkimi przeciwnikami.

Kolejną nowością jest tryb Speedrun. Można w niego grać na dowolnym poziomie trudności, a na ekranie będzie stale wyświetlany timer, który zatrzyma się podczas scenek przerywnikowych.

Najbardziej wymagającym dodatkiem jest tryb Permadeath. Zgodnie z nazwą, śmierć Deacona oznacza koniec rozgrywki bez możliwości wczytania zapisu. Tryb Permadeath można uruchomić na dowolnym poziomie trudności z dwoma ustawieniami: cała gra (śmierć powoduje usunięcie zapisu i konieczność rozpoczęcia od początku) lub na akt (śmierć powoduje powrót do początku danego aktu).

Premiera wersji Days Gone Remastered zaplanowana jest na 25 kwietnia. Preload gry wystartuje 18 kwietnia. Dla posiadaczy oryginału na PS4, aktualizacja do wydania Remastered kosztuje 50 zł.