Nieśmiertelny - Henry Cavill na pewno zagra w filmie? Aktor daje konkretną odpowiedź

Portal comicbook.com podczas wywiadu promocyjnego filmu Argylle. Tajny szpieg miał szansę przepytać grającego jedną z głównych ról Henry'ego Cavilla. Jako pierwsi mieli więc okazję zapytać go o to, czy nadal jest związany z widowiskiem akcji Nieśmiertelny w reżyserii Chada Stahelskiego (seria John Wick), który niedawno dostał zielone światło na realizację.

Nieśmiertelny - Henry Cavill zagra główną rolę

Dobra wiadomość dla fanów. Henry Cavill potwierdził, że zagra główną rolę i nic się w tym aspekcie nie zmieniło. Nazywa swoje podejście do roli "poważną jazdą". Kilka miesięcy temu mówił, że przygotowuje się fizycznie do filmu i wygląda na to, że chodziło o Nieśmiertelnego, bo zdjęcia mają wkrótce ruszyć. Czego mamy oczekiwać?

- Na to pytanie jeszcze nie odpowiem. Trzeba jeszcze z mojej strony wykonać dużo roboty. To będzie poważna jazda. Tyle mogę powiedzieć.

Chad Stahelsk obiecywał dużo akcji, ale poza tym nie zdradził czego mamy się spodziewać. Na pewno on i jego kreatywna ekipa kaskaderów od serii John Wick, już nad tym pracują. Dodawał w wypowiedziach również, że inspiracje czerpie nie tylko z filmowej serii, ale też z serialu.

Gdy Stahelski został mianowany nadzorcą uniwersum Johna Wicka i Nieśmiertelnego, Liosngate ujawniło, że w planach są również seriale.

Data premiery nie została ujawniona.