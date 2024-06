Indie rywalizują z Johnem Wickiem. Ten zwiastun ma szalone sceny walk

fot. materiały prasowe

Reklama

Film akcji z Indii, w którym nie ma śpiewania i tańczenia? Tym ma być właśnie świetnie oceniany Kill, który miał premierę na festiwalach w 2023 roku. Do tej pory zebrał on 94% pozytywnych recenzji ze średnią ocen 7,7/10. Chwalą choreografię scen walk, pomysłowość oraz szaleństwa, które dzieją się na ekranie. Wszyscy są zgodni, że Indie tą produkcją wchodzą na rynek kina akcji na najwyższym poziomie. Amerykański zwiastun pokazuje, że będzie to dosłownie brutalna jazda bez trzymanki. W sam raz dla fanów Johna Wicka.

Kill - zwiastun tylko dla dorosłych

Obrazowe i krwawe sceny przemocy.

Jest też fragment, jak brutalnie bohater zabija wrogów.

Kill - o czym jest film?

Kiedy komandos Amrit (Lakshya) odkrywa, że jego ukochana Tulika (Tanya Maniktala) zostaje zabrana wbrew swojej woli, wsiada do pociągu do Nowego Delhi, aby nie dopuścić do jej zaaranżowanego małżeństwa. Kiedy jednak grupa uzbrojonych w noże bandytów dowodzonych przez bezlitosnego Faniego (Raghav Juval) zaczyna terroryzować niewinnych pasażerów, Amrit bierze sprawy w swoje ręce, siejąc zniszczenie, by uratować bezbronnych ludzi.

Premiera w USA odbędzie się w lipcu. Na razie nie wiadomo, czy film trafi do Polski.