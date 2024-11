Wicked - ciąg dalszy kontrowersji o zarobkach. Universal wkracza do akcji

foto. materiały prasowe

Reklama

Kilka dni temu w sieci pojawiły się plotki dotyczące nadchodzącej pierwszej z dwóch części filmu Wicked: Part One, w którym główne role zagrała Ariana Grande oraz Cynthia Erivo. Autor postu na Reddicie twierdził, że popularna piosenkarka wcielająca się w Glindę zarobiła znacznie więcej od swojej koleżanki z planu. Zdaniem autora tej plotki Ariana Grande miała otrzymać wynagrodzenie w wysokości 15 mln dolarów. Z kolei Cynthia Erivo musiała się zadowolić kwotą jednego miliona dolarów.

Chociaż jest to rzadka praktyka, to Universal Pictures postanowiło wyjaśnić tę sprawę. Jeden z rzeczników prasowych odpowiedział na pytanie w tej kwestii Deadline. Oficjalny komunikat brzmi następująco:

Plotki o różnicach w wynagrodzeniu pomiędzy Cynthią a Arianą są zupełnie nieprawdziwe. Obie kobiety otrzymały identyczne wynagrodzenie za Wicked.

Deadline zwróciło się do jeszcze jednego ze swoich źródeł, które pracowało nad filmem i ono również potwierdza, że aktorki otrzymały takie same wynagrodzenie. Nie wiadomo za to, jak wysokie ono było.

Najlepsza muzyka filmowa w historii