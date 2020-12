Kingsman - Matthew Vaughn planuje kolejne filmy z serii. Liczba robi wrażenie

Źródło: 20th Century Fox

W sierpniu 2019 roku Matthew Vaughn, twórca franczyzy Kingsman, potwierdził, że pracuje nad trzecią częścią cyklu. Co ciekawe nadchodząca produkcja z uniwersum King's Man: Pierwsza misja, która jest prequelem głównej serii stworzy podwaliny pod trzecią odsłonę. Wygląda jednak na to, że to tylko wierzchołek góry lodowej. Zygi Kamasa, dyrektor generalny firmy Marv odpowiedzialnej za serię wyjawił podczas wystąpienia na Winston Baker UK Finance Summit, że Vaughn pracuje nad siedmioma filmami z cyklu Kingsman. Potwierdził również, że w przygotowaniu znajduje się serial telewizyjny z uniwersum.

fot. 20th Century Fox

Seria Kingsman skupia się na postaci Eggsy'ego, chłopaka ulicy, którego ojciec przed laty brał udział w sprawdzianie do tytułowej szpiegowskiej agencji, jednak zginął. Po latach nasz bohater idzie w jego ślady biorąc udział w trudnym egzaminie, aby dostać się w szeregi Kingsmanów.