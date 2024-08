KINO LETNIE X PEPSI przyjeżdża do Krynicy Morskiej. Trzy wyjątkowe filmy do obejrzenia

fot. materiały prasowe

Reklama

Krynica Morska będzie gościć KINO LETNIE X PEPSI aż przez trzy doby. W dniach 24, 25 oraz 26 sierpnia przygotowano trzy bezpłatne pokazy, obok których trudno przejść obojętnie. Każdy z nich odbywa się w porcie jachtowym o godzinie 20:30. Na pierwszy ogień idzie poruszająca historia O psie, który jeździł koleją. Potem oscarowi Fabelmanowie w reżyserii Stevena Spielberga. Na koniec niezawodne Dream Scenario z Nicolasem Cage'em.

Żaden z tych bezpłatnych pokazów nie byłby możliwy, gdyby nie sponsor tytularny w postaci PEPSI, który na miejscu rozdaje puszki z Pepsi. To oni gwarantują organizację seansów, które są obietnicą znakomitej rozrywki na letni wieczór. Do tego nie zapominajmy, że jest Partner - uwielbiane GRZEŚKI, które zapewniają uczestnikom pyszne wafelki.

O psie, który jeździł koleją - o czym jest film?

Zuzia (Liliana Zajbert) ma dziesięć lat i głowę pełną marzeń. Bardzo chciałaby żyć jak inne dzieci, ale choroba sprawia, że jej codzienność jest pełna ograniczeń. Dobrze wiedzą o tym rodzice dziewczynki – Małgorzata (Monika Pikuła) i pracujący na stacji kolejowej tata – Piotr (Mateusz Damięcki), którzy robią wszystko, żeby wlać w serce dziecka jak najwięcej radości. Pomoże im w tym Lampo – niezwykły psi podróżnik, którego nieoczekiwane pojawienie się w życiu Zuzi odmieni jej świat na zawsze. Tak narodzi się zdumiewająca przyjaźń dziecka i czworonoga, która uczyni z Lampo prawdziwą gwiazdę internetu, a z czasem oczaruje cały kraj. Czy stanie się ona również lekarstwem, którego Zuzia tak bardzo potrzebuje?

Fabelmanowie - o czym jest film?

Steven Spielberg wraca do czasów swojego dzieciństwa, by opowiedzieć o dorastaniu Sammy'ego Fabelmana, wrażliwego nastolatka, wielkiego miłośnika kina i początkującego filmowca. Chłopiec przypadkiem poznaje rodzinną tajemnicę i odkrywa, że kino w niezwykły sposób pomaga nam dostrzec prawdę o naszych bliskich i o nas samych.

Kapitalnie oceniany i na długo zapadający w pamięć film legendy Hollywood został nie tylko doceniony przez widzów, ale także krytyków. Według rottentomatioes.com, który zbiera recenzje krytyków, ma on średnią 8,4/10. Znakomita ocena! Do tego otrzymał on aż siedem nominacji do Oscara. Steven Spielberg w najlepszej formie.

Dream Scenario - o czym jest film?

Film przedstawia losy Paula Matthewsa (w tej roli Nicolas Cage), nieszczęśliwego, choć niezwykle rodzinnego człowieka. Jego życie wywróci się do góry nogami, gdy miliony obcych osób zaczną go dostrzegać w swoich snach, co przyniesie mu nieoczekiwaną sławę. Prawdziwe problemy zaczną się jednak wtedy, gdy początkowo nieszkodliwe dostrzeganie Matthewsa w snach przybierze koszmarny obrót...