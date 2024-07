Kinowy Bioshock wciąż w produkcji. Adaptacja gry będzie inna niż planowano

fot. 2K Games

Jak poinformowano na panelu na San Diego Comi-Con adaptacja gry BioShock, za sterami której nadal stoi reżyser Francis Lawrence wciąż powstaje w Netflixie. Projekt obecnie przechodzi zmiany i ma być historią bardziej osobistą z o wiele mniejszym budżetem, niż pierwotnie planowano.

Skąd takie decyzje? To jest efekt zmiany szefa ds. filmów, który chce dbać o jakość i miał ukrócić ładowanie milionów w coś, co się nie będzie oglądać. Producent tak to wyjaśnił podczas Comic-Conu.

- Nowe władze obniżyły budżety. Robimy więc mniejszą wersję tego, co chcieliśmy. To będzie historia z bardziej osobistej perspektywy w odróżnieniu od pierwotnego planu na wielki projekt z rozmachem.

Co ciekawe producent zdradził też, że Netflix zmienił podejście do umów. Nowe kontrakty działają podobnie jak w kinie, gdy ktoś dostaje procent, jak wpływy osiągną określony poziom. Tu jest tak samo w kwestii oglądalności.

BioShock - co wiemy?

Projekt po raz pierwszy został ogłoszony w lutym 2022 roku. Miał być efektem współpracy Netflixa z deweloperami gry. Do tej pory wyszły trzy gry bijące rekordy popularności.

Historia gry osadzona jest w dystopijnym świecie, łącząc science fiction i horror, koncentrując się na społecznych i egzystencjalnych zagadnieniach, wnosząc wiele świeżości do growego medium. Na razie nie wiadomo, jaka jest dokładna wizja na adaptacją.

Data premiery nie została ustalona.