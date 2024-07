Tak wygląda scena akcji z Kruka. Nie będzie to film dla dzieci

fot. Larry Horricks / Lionsgate

Fragment filmu Kruk pokazuje najwyraźniej jedną z pierwszych scen akcji. Bohater grany przez Billa Skarsgarda jeszcze nie jest ucharakteryzowany i nie posiada swojego kostiumu, więc najpewniej odbywa się to niedługo po jego powrocie do świata żywych.

Kruk - fragment tylko dla dorosłych

Kruk

Kruk - opis fabuły

Historia skupia się na muzyku Eriku Dravenie (Bill Skarsgard), który razem ze swoją dziewczyną Shelly (FKA Twigs) zostają brutalnie zamordowani, gdy do ich życia wkraczają demony z przeszłości kobiety. W wyniku określonych wydarzeń Eric jest zawieszony pomiędzy światem żywych, a tym nadnaturalnym. To motywuje go i jednocześnie pozwala dokonać zemsty za morderstwo, którego dokonano na nim i jego miłości. Sprawca (Danny Huston) i jego zbiry nie wiedzą, co ich czeka...

Kruk - premiera w kinach w sierpniu 2024 roku.