King Spawn to nie adaptacja komiksu. Twórca o pracach nad filmem

fot. Image Comics

Jakiś czas temu Blumhouse, czyli studio odpowiedzialne za ekranizację Spawna, ogłosiło, że scenariusz filmu jest gotowy. Autorami są Matt Nixon, Malcolm Spellman oraz Scott Silver. W nowym wywiadzie McFarlane opowiedział na czym stoją oraz co dalej.

King Spawn to tytuł roboczy

Przede wszystkim twórca komiksu podkreślił, że to tytuł roboczy oraz historia nie będzie adaptacją komiksu King Spawn. Według niego trzeba było jakoś inaczej podkreślić tytuł, by widzowie wiedzieli, że nie będzie to jakiś reboot starego filmu, ale coś nowego. Nie jest jednak pewny, czy taki tytuł pozostanie do premiery. Twórca opowiada, że obecnie poszukują reżysera. Mają listę kandydatów, ale proces dopiero się rozpoczął.

Następnie mają zamiar czekać na to, jakie wyniki zrobią Deadpool & Wolverine oraz Joker: Folie a deux, czyli dwa duże filmy oparte na komiksach z wysoką kategorią wiekową. Chcą zobaczyć, jakie będą reakcje osób decyzyjnych z branży hollywoodzkiej. Oba filmy mają pobić rekordy box office.

Według niego, gdy już wybiorą reżysera, który będzie podekscytowany projektem i będzie go czuć, dalej to może pójść z górki. Twierdzi, że wówczas cały proces może przyspieszyć i pójdzie to już o wiele szybciej.

- Nasz film będzie poważny, mroczny i odważny. To momentami będzie ciężki film. Jeśli lubisz poważne dramaty z tematami mającymi znaczenie, które mogą odzwierciedlać świat, w którym żyjemy, to nasz film ma takie elementy.

Jamie Foxx nie jest już związany z projektem. Angaż głównego aktora do roli Spawna będzie zależeć od wybranego reżysera i jego wizji na tę postać. McFarlane dodał, że film będzie mieć najwyższy budżet w historii studiu Blumhouse, które jednak robi tanie horrory, ale nie mają zamiaru iść w stronę pułapu komiksowych widowisk za 200 mln dolarów. Oznacza, że raczej zrezygnowano z wizji niskobudżetowego horroru, w którym Spawn pojawiłby się w kilku scenach.

Data premiery nie jest znana.