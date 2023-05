Klara - nowy serial Player Original. To adaptacja pisarskiego debiutu Izabeli Kuny!

Fot.: Player

Powstanie nowy 8-odcinkowy serial Player Original. Prace na planie serialu Klara rozpoczną się w czerwcu i potrwają do końca wakacji. Będzie to słodko-gorzka komedia obyczajowa i adaptacja pisarskiego debiutu Izabeli Kuny o szalonej dziewczynie, uwikłanej w romans z żonatym mężczyzną.

Izabela Kuna jest nie tylko jest autorką oryginalnej książki, która zadebiutowała w 2011 roku, ale zagra także główną rolę w produkcji i obejmie stanowisko producentki kreatywnej.

Jaka jest Klara?

Jak zapowiada Izabela Kuna, autorka Klary:

Klara to dziewczyna, którą kocham. Dziewczyna, z którą chciałabym żyć w jednym domu i umrzeć w tym samym dniu. To dziewczyna, która mi imponuje poczuciem humoru, wariactwem i dobrym gustem. Klara to oryginał i zawodowy gracz w życie. Zobaczymy Ją w Playerze, bo to najlepsze miejsce dla odważnej kobiety, która nie boi się mówić czego chce"

Za scenariusz do serialu odpowiada Marek Modzelewski, scenarzysta filmów Teściowie i Teściowie 2. Za kamerą stanie Łukasz Jaworski.

Zobacz ten serial w Playerze!