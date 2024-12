Bycie kobietą w Hollywood jest „wyczerpujące” - przyznaje nominowana do Oscara aktorka. Dlaczego?

fot. Warner Bros.

Reklama

Florence Pugh, aktorka z takich hitów jak Małe kobietki, Midsommar, Oppenheimer czy Nie martw się, kochanie, powiedziała The Sunday Times, że bycie młodą kobietą w Hollywood jest „wyczerpujące” i wyjaśniła, dlaczego tak uważa.

Florence Pugh: bycie kobietą w Hollywood jest „wyczerpujące”

Kobiety muszą trzymać się pewnych wyraźnych granic, inaczej dostaną plakietki: diva, zbyt wymagająca, problematyczna. A ja nie chcę wpasowywać się w stereotypy, stworzone przez innych. Samo istnienie w tej branży jest wyczerpujące dla młodej młodej – tak, jak pewnie w każdej innej.

Pugh odniosła się do sytuacji Keiry Knightley, która w wieku 17 lat zdobyła sławę dzięki roli w Piratach z Karaibów, przez co w bardzo młodym wieku stała się ofiarą paparazzi.

Pamiętam, jak obserwowałam tę branżę i czułam, że nie jestem reprezentowana. Pamiętam okropne nagłówki na temat tego, że Keira Knightley nie jest już chuda. albo oglądanie, jak kobiety są rozrywane na strzępy w tym świecie, nawet mimo tego, że są piękne i utalentowane. Jedyne, o czym ludzie chcą rozmawiać, to jakieś bezużyteczne bzdury na temat ich wyglądu. Nie obchodziło mnie więc przestrzeganie tych zasad.

Źródło: materiały prasowe

Florence Pugh - nadchodzące role

Pugh w 2022 roku powiedziała The Telegraph, że był moment, w którym czuła, że zostanie aktorką było „ogromnym błędem”. Było to po tym, jak w wieku 19 lat jej ciało zostało wyśmiane przez dyrektorów w studio po tym, jak została obsadzona w sitcomie Studio City. Chcieli, by zmieniła swój wygląd.

Jak wiemy, Florence Pugh ostatecznie nie zrezygnowała z aktorstwa. W 2024 roku mogliśmy oglądać ją na dużym ekranie w głośnym widowisku sci-fi Diuna: Część 2, a już niedługo zobaczymy ją także w filmie The Pack, superbohaterskim Thunderbolts* i miniserialu Na wschód od Edenu. Użyczy również głosu Yelenie Belovie w animacji Marvel Zombies.

Najlepsze aktorki wszech czasów - ranking