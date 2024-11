Jonathan Majors - była dziewczyna wycofuje drugi pozew. Aktora oskarżano o napaść i zniesławienie

foto. HBO

Jeszcze w marcu tego roku Jonathan Majors otrzymał wyrok w zawieszeniu za napaść na swoją byłą partnerkę, Grace Jabbari. W ramach orzeczenia aktor został zobowiązany do ukończenia 52-tygodniowego programu dotyczącego przemocy domowej oraz uczęszczania na stacjonarne sesje w Los Angeles. Oprócz tego, miał poddać się terapii i przestrzegać zakazu kontaktu z Jabbari.

Tymczasem niespełna miesiąc wcześniej kobieta ponownie pozwała swojego byłego partnera, oskarżając go o napaść, pobicie oraz zniesławienie. Natomiast, jak donosi portal Deadline, pozew został wycofany. Powody tej decyzji nie zostały ujawnione.

Jonathan Majors - co się dzieje u aktora?

Do niedawna prawnicy Majorsa twierdzili, że drugi pozew wniesiony przez Jabbari jest "aktem zemsty" wobec aktora, mającym na celu zniszczenie jego reputacji. Co więcej, wskazywali, że to kobieta zaatakowała partnera jako pierwsza po przeczytaniu SMS-a od tajemniczej Cleopatry.

Majors wcześniej został obsadzony w roli złoczyńcy Kanga Zdobywcy z uniwersum Marvela, a oskarżenia wpłynęły na zwolnienie i kluczowe zmiany w harmonogramie MCU. Oprócz tego, sceny z udziałem aktora wycięto z filmu The Man in My Basement.

Niedawno aktor ogłosił zaręczyny z Meagan Good. Stojąc u boku swojego narzeczonego, kobieta pochwaliła się pierścionkiem podczas gali Power 100 w Los Angeles.