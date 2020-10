Kolej podziemna - zwiastun serialu od twórcy Moonlight na podstawie nagrodzonej Pulitzerem książki

Amazon

Kolej podziemna to powieść Colsona Whiteheada nagrodzona Pulitzerem w 2017 roku, do której prawa do adaptacji zakupił Amazon. Za serial na podstawie książki odpowiada nagrodzony Oscarem reżyser filmu Moonlight, Barry Jenkins, który jest showrunnerem projektu. Twórca postanowił zamieścić w sieci pierwszą zapowiedź produkcji, która daje widzom przedsmak tego jak będzie wyglądał projekt. Wideo jest dostępne poniżej. Data premiery serialu nie jest jeszcze znana.

Tytułowa kolej podziemna to określenie stworzonej przez abolicjonistów sieci przerzutowej zbiegłych czarnych niewolników z południowych stanów Ameryki głównie na północ do Kanady, a także do Meksyku. Na ten skomplikowany system ucieczkowy składały się drogi, tunele, szlaki, bezpieczne kryjówki, przewodnicy, organizacje i społeczności. Nazewnictwo kolejowe tworzyło tajny kod, jakim posługiwali się uciekinierzy i abolicjoniści. Bohaterką powieści jest Cora, niewolnica w trzecim pokoleniu, która postanawia uciec tytułowym szlakiem wraz Ceasarem, najnowszym nabytkiem plantacji, na której pracuje.