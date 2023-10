Kolejne cięcia budżetowe w Superman & Lois. Zmniejszono liczbę scenarzystów

The CW

Kolejny sezon serialu Superman i Lois wiąże się z cięciami w budżecie, które dosięgnęły już część obsady, a teraz także scenarzystów. W nadchodzącym 4. sezonie zmniejszono liczbę scenarzystów z 8 do 5, co spowodowane jest decyzją Warner Bros.

Studio producenckie Warner Bros. Television zgodziło się dostarczyć nowy sezon po znacznie niższej opłacie licencyjnej, aby umożliwić oglądanie w sieci w ramach nowego, tańszego oryginalnego planu. Aby seriale (sytuacja dotyczy także All American: Nowe początki) nadal miały sens finansowy dla studia, ich budżety zostały zmniejszone, co wymusiło cięcia w obsadzie i ekipie filmowej.

Superman i Lois - zmiany w ekipie scenarzystów

Jeden ze scenarzystów serialu Superman i Lois, Adam Mallinger, podzielił się niedawno taką informacją:

Rozczarowująca wiadomość – ze względu na cięcia budżetowe nie wrócę do pracy w Superman & Lois w sezonie 4. Oczywiście nie na to liczyłem, ale po zmianach w obsadzie i kolejności odcinków również nie jest to zaskoczeniem. Moi showrunnerzy znaleźli się w trudnej sytuacji i chcę, żeby było jasne, że poradzili sobie z nią najlepiej, jak mogli - napisał.

Podobno Adam Mallinger ma sporadycznie pisać scenariusz jako niezależny freelancer, podczas gdy inny ma reżyserować, a także pisać na zasadzie freelance.