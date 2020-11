Kolejni goście MFKiG Cyber Edition: Zbigniew Kasprzak i Przemysław Truściński

MFKiG

W dniach 14-15 listopada odbędzie się Międzynarodowy Festiwal Komiksu i Gier. Coroczna impreza odbywająca się w Łodzi tym razem została przeniesiona do sieci. Cyber Edition przewiduje dla uczestników spotkania online z twórcami, panele, blok poświęcony grom w tym Cyberpunkowi 2077, a także strefę targową.

Kolejnymi gośćmi, z którymi będzie można się spotkać podczas MFKiG Cyber Edition będzie tworzący od lat na Zachodzie Zbigniew Kasprzak, a także m.in. twórca projektu Geralta w grach CD Projekt Red Przemysław Truściński.

Zbigniew Kasprzak, pseudonim twórczy KAS, to rysownik, malarz, twórca ilustracji satyrycznych. W 1992 roku wyjechał wraz z żoną i trójką dzieci do Brukseli, gdzie pod pseudonimem Kas całkowicie poświęcił się komiksowi realistycznemu i towarzyszącemu mu malarstwu. Przejął po Grzegorzu Rosińskim serię science fiction Yans #1. Później rozpoczął nowy cykl – przygodową opowieść z dziejów Kanady Podróżnicy. Podjął też współpracę ze swoim długoletnim przyjacielem Mythikiem, czego efektem jest 7-tomowa seria Halloween Blues. W 2006 roku ukazał się Shooting Star Marylin Monroe, album Kasa poświęcony tytułowej aktorce. W latach 2011–2014 opublikował dwutomową mini serię historyczno-kryminalną Dziewczyna z Panamy ze scenariuszem Laurent Galandon. Najnowszym dziełem, wydanym równocześnie w Belgii i Polsce w 2019 roku, jest przygodowo-historyczny fresk Bez twarzy (scen. Pierre Dubois), który rozgrywa się w czasach wojny 30-letniej. W 2020 roku na polskim rynku ukazała się antologia Bogowie z gwiazdozbioru Aquariusa, zbierająca jego twórczość z lat 80.

Przemysław Truścński urodził się w 1970 r. Jest jednym z najważniejszych polskich twórców komiksowych. Pomysłodawca i współorganizator pierwszych konwentów i festiwali komiksowych w Polsce. Grafik, ilustrator, rysownik, twórca projektu postaci Geralta do kultowej gry Wiedźmin wydanej przez CD Projekt Red. To właśnie jego prace zawisły obok prac artystów takich jak Malczewski, Wojtkiewicz, Stryjeńska w trakcie wystawy Krzycząc: Polska Niepodległa 1918!, podsumowującej 100 lat dziedzictwa kulturalnego Polski w Muzeum Narodowym w Warszawie. Brał udział w ponad setce wystaw zbiorowych i indywidualnych w Europie i Azji. W ostatnim czasie galerię jego prac wraz z obszernym wywiadem opublikował The Comics Journal.

