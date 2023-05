Kolor purpury – pierwszy zwiastun filmu. To adaptacja broadwayowskiego musicalu .

fot. materiały prasowe

Kolor purpury (2023) w reżyserii Blitza Bazawule doczekał się oficjalnego zwiastuna. Nadchodzący film oparty jest na nagrodzonym nagrodą Tony musicalu z 2005 roku, który bazował na powieści Alice Walker o tym samym tytule. Autorka za tę powieść otrzymała Nagrodę Pullitzera.

Film koncentruje się na Celie, czarnoskórej kobiecie z Południa, która przez 40 lat była wykorzystywana przez ojca i inne osoby. Teraz walczy o odnalezienie swojej tożsamości.

Kolor purpury - zwiastun

W filmie wystąpią m.in. Fantasia Barrino, Halle Bailey, Taraji P. Henson, Elizabeth Marvel, Coleman Domingo.

Scenariusz napisali Marcus Gardley, Marsha Norman i Alice Walker. Producenci to Steven Spielberg, Oprah Winfrey i Quincy Jones wraz z producentkami wykonawczymi Alice Walker i Rebeccą Walker.

Kolor purpury – poprzednie wersje

W 1985 roku Steven Spielberg wyreżyserował i wyprodukował adaptację powieści, która otrzymała 11 nominacji do Oscara. Oprah Winfrey została wtedy nominowana do Oscara dla aktorki drugoplanowej, natomiast Whoopi Goldberg otrzymała nominację do Oscara dla najlepszej aktorki oraz nominację do Złotego Globu.

Kolor purpury jako musical na Broadwayu zadebiutował w 2005 roku, zdobywając 11 nominacji do Nagrody Tony. Kolejne 4 nominacje do tej nagrody przyniosło wznowienie spektaklu w 2015 roku. Musical zdobył także nagrody Grammy i Emmy.