2. sezon Daredevil: Odrodzenie będzie ostatnim? Pojawi się w nim coś, czego nie było w komiksach
Charlie Cox odwiedził Galaxy Con, gdzie opowiedział o 2. sezonie Daredevil: Odrodzenie. Z jego wypowiedzi wynikło, że może to być ostatnia odsłona wbrew wcześniejszym zapowiedziom szefa Marvela od streamingu. Pojawi się też coś, czego nie było w komiksach.
2. sezon serialu Daredevil: Odrodzenie powstaje od jakiegoś czasu i były nawet wycieki zdjęć z planu, gdzie zobaczyliśmy Diabła Stróża w nowym kostiumie z charakterystycznym logiem z komiksów, na które fani czekali od wielu lat. Charlie Cox, odtwórca głównej roli, odwiedził niedawno Galaxy Con, gdzie opowiedział o rzekomo "finałowym sezonie".
Brad Winderbaum, szef Marvel Studios do m.in. streamingu, wielokrotnie mówił o tym, iż Daredevil: Odrodzenie jest serialem, który potencjalnie może nawet trwać latami. Tymczasem Charlie Cox użył w swojej wypowiedzi zwrotu o "finałowym sezonie", co zaniepokoiło niektórych fanów. Oczywiście mogło tu dojść do pomyłki lub przejęzyczenia, ale nie można wykluczyć, że plany uległy zmianie. Warto pamiętać, że 1. sezon serialu nie miał zbyt wysokiej oglądalności.
Cała kwestia dotyczyła stroju, który widzieliśmy na zdjęciach z planu. Charlie Cox przyznał, że kostium, w którym "skończył 2. sezon" był jego ulubionym. Dodał później, że wszystkie dotychczasowe stroje były inspirowane komiksami, po czym dodał, iż w "finałowym sezonie" robią coś, czego w komiksach nie było. Prawdopodobnie nadal odnosił się w sprawie kostiumu, więc niewykluczone, że poza tym, który widzieliśmy na zdjęciach, pojawi się jeszcze jeden. Jest też opcja, że miał na myśli coś kompletnie innego. Jak sądzicie?
Źródło: comicbookmovie.com
