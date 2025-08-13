placeholder
Reklama
placeholder

2. sezon Daredevil: Odrodzenie będzie ostatnim? Pojawi się w nim coś, czego nie było w komiksach

Charlie Cox odwiedził Galaxy Con, gdzie opowiedział o 2. sezonie Daredevil: Odrodzenie. Z jego wypowiedzi wynikło, że może to być ostatnia odsłona wbrew wcześniejszym zapowiedziom szefa Marvela od streamingu. Pojawi się też coś, czego nie było w komiksach.
Autopromocja
tpb-vod

Charlie Cox odwiedził Galaxy Con, gdzie opowiedział o 2. sezonie Daredevil: Odrodzenie. Z jego wypowiedzi wynikło, że może to być ostatnia odsłona wbrew wcześniejszym zapowiedziom szefa Marvela od streamingu. Pojawi się też coś, czego nie było w komiksach.
Wiktor Stochmal
Wiktor Stochmal
Tagi:  Daredevil: Odrodzenie 
strój charlie cox
Wiktor Stochmal
Wiktor Stochmal
Tagi:  Daredevil: Odrodzenie 
strój charlie cox
Daredevil (Daredevil: Odrodzenie) - stracił swoich najbliższych przyjaciół, co pogłębiło jego izolację. Jednocześnie przygotowuje się do nowej wojny z Kingpinem. fot. materiały prasowe
Reklama

2. sezon serialu Daredevil: Odrodzenie powstaje od jakiegoś czasu i były nawet wycieki zdjęć z planu, gdzie zobaczyliśmy Diabła Stróża w nowym kostiumie z charakterystycznym logiem z komiksów, na które fani czekali od wielu lat. Charlie Cox, odtwórca głównej roli, odwiedził niedawno Galaxy Con, gdzie opowiedział o rzekomo "finałowym sezonie".

Marvel zacieśnia pasa. Mniejsze zarobki wywołują spór wśród obsady i członków ekipy

Brad Winderbaum, szef Marvel Studios do m.in. streamingu, wielokrotnie mówił o tym, iż Daredevil: Odrodzenie jest serialem, który potencjalnie może nawet trwać latami. Tymczasem Charlie Cox użył w swojej wypowiedzi zwrotu o "finałowym sezonie", co zaniepokoiło niektórych fanów. Oczywiście mogło tu dojść do pomyłki lub przejęzyczenia, ale nie można wykluczyć, że plany uległy zmianie. Warto pamiętać, że 1. sezon serialu nie miał zbyt wysokiej oglądalności. 

Cała kwestia dotyczyła stroju, który widzieliśmy na zdjęciach z planu. Charlie Cox przyznał, że kostium, w którym "skończył 2. sezon" był jego ulubionym. Dodał później, że wszystkie dotychczasowe stroje były inspirowane komiksami, po czym dodał, iż w "finałowym sezonie" robią coś, czego w komiksach nie było. Prawdopodobnie nadal odnosił się w sprawie kostiumu, więc niewykluczone, że poza tym, który widzieliśmy na zdjęciach, pojawi się jeszcze jeden. Jest też opcja, że miał na myśli coś kompletnie innego. Jak sądzicie?

Kto może dołączyć do Armii Daredevila w 2. sezonie?

Jessica Jones

Potwierdzono już, że Krysten Ritter pojawi się w 2. sezonie Daredevil: Odrodzenie. To idealny nabytek dla armii Diabła Stróża.

arrow-left
Jessica Jones
fot. Netflix
arrow-right

Źródło: comicbookmovie.com

Reklama
placeholder
Powiązane seriale

8,1

2025
Daredevil: Odrodzenie
Oglądaj TERAZ Daredevil: Odrodzenie Dramat
Powiązane osoby

Charlie Cox

Charlie Cox image

Najnowsze

1 Fundacja
-

Polka zagrała w hicie sci-fi od Apple TV+. Zdjęcia z planu 3. sezonu Fundacji

2 33. Materialiści – 6,8 (67%)
-

Materialiści - reżyserka odpowiada na okrutne komentarze. Broni postaci granej przez Chrisa Evansa

3 Spider-Man: Całkiem nowy dzień
-

Jeden szczegół z planu Spider-Mana 4 wywołał masę domysłów. Słynna antybohaterka nadciąga?

4 Zniknięcia
-
Plotka

Trwają prace nad prequelem Zniknięć. Co wiadomo?

5 Scott Bakula jako Jonathan Archer w mundurze, który trochę przypominał te z poprzednich Star Treków, a trochę kombinezony NASA. / Fot. CBS
-

Star Trek jako Star Wars: Andor. Jest pomysł na polityczny thriller

6 Doktor Doom
-
Plotka

Marvel już ma scenę z Avengers: Doomsday z ikoną MCU? Niepewne losy Spider-Manów

Co o tym sądzisz?
Reklama
placeholder
Najlepsze
Najlepsze filmy
2023
2024
Najlepsze seriale
2023
2024
Najlepsze książki
2023
2024
Najlepsze gry
2023
2024
Reklama
placeholder

naEKRANIE Poleca

Reklama

Kalendarz premier seriali

s2025e155

Moda na sukces

s38e143

Zatoka serc

s20e11

America’s Got Talent

s2025e158

Anderson Cooper 360

s11e05

The Amazing Race Canada

s2025e161

The Lead with Jake Tapper

s01e85

s13e06
Zobacz wszystkie premiery

Premiery tygodnia

Echoes of the End

12

sie

Gra

Echoes of the End
Głęboko pogrzebany i inne opowiadania

12

sie

Książka

Głęboko pogrzebany i inne opowiadania
Księga Innych Miejsc

12

sie

Książka

Księga Innych Miejsc
Generacje

12

sie

Książka

Generacje
Polowanie na czarownice w Polsce w XVI-XVIII wieku

12

sie

Książka

Polowanie na czarownice w Polsce w XVI-XVIII wieku
Zobacz wszystkie premiery

Dzisiaj urodziny obchodzą

Sebastian Stan
Sebastian Stan

ur. 1982, kończy 43 lat

Kasia Smutniak
Kasia Smutniak

ur. 1979, kończy 46 lat

Paul Greengrass
Paul Greengrass

ur. 1955, kończy 70 lat

James Carpinello
James Carpinello

ur. 1975, kończy 50 lat

John Slattery
John Slattery

ur. 1962, kończy 63 lat

Zobacz wszystkich solenizantów
Reklama
placeholder

Lekkie TOP 10

1
-

TVP z letnią trasą koncertową. W których miastach i gdzie oglądać koncerty?

2 Kadr z 2. sezonu serialu Wednesday
-

Obsada Wednesday 2: kogo grają Lady Gaga i inne gwiazdy?

3 Grafika promująca audiobook Harry Potter
-

Tak brzmi serialowa Hermiona. Posłuchaj gwiazdy Harry'ego Pottera

4

Wednesday 2 – kiedy premiera odcinków, fabuła, obsada. Co czeka widzów w drugim sezonie?

5

Taniec z Gwiazdami 17: pary. Kto z kim tańczy?

6

Ramówka Polsatu na jesień 2025 - te programy i seriale rozgrzeją widzów

7

Wednesday: soundtrack z 2. sezonu. Jakie piosenki można w nim usłyszeć?

8

Pamiętacie Tammy Slaton z Sióstr Wielkiej Wagi? Schudła 200 kg i jest nie do poznania

9

Good Luck Guys 2. edycja: uczestnicy. Kto występuje w programie?

10

Idź na całość: data premiery programu już znana. Kiedy pierwszy odcinek?

Reklama
placeholder

Narzędzia

Newsy

Premiery

Osoby

Linki

Wydawca

Reklama
ZAMKNIJ
placeholder
placeholder
Porównywarka VOD Nowość Repertuar kin Program TV