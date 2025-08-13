placeholder
Reklama
placeholder

Koniec serialu science fiction Prime Video. Jest zwiastun finałowego sezonu

Platforma streamingowa Prime Video rozpoczęła promocję finałowego sezonu swojego komediowego serialu science fiction. To tylko cztery odcinki, ale twórcy zapowiadają emocje, walkę ze sztuczną inteligencją i dużo śmiechu.
Autopromocja
tpb-vod

Platforma streamingowa Prime Video rozpoczęła promocję finałowego sezonu swojego komediowego serialu science fiction. To tylko cztery odcinki, ale twórcy zapowiadają emocje, walkę ze sztuczną inteligencją i dużo śmiechu.
Adam Siennica
Adam Siennica
Tagi:  zwiastun 
Adam Siennica
Adam Siennica
Tagi:  zwiastun 
Upload fot. materiały prasowe
Reklama

Prime Video ruszyło z promocją finałowego sezonu komediowego science fiction Upload. Liczy tylko cztery odcinki i widzowie zobaczą je już 25 sierpnia. Zwiastun zapowiada trochę inny klimat, bo sztuczna inteligencja zacznie sprawiać problemy, a cyfrowe zaświaty są zagrożone.

Upload – zwiastun finałowego sezonu

Upload – o czym będzie nowy sezon?

Aleesha (Zainab Johnson) nadal szpieguje i infiltruje Horizon, czyli firmę prowadzącą Lakeview. Nora (Andy Allo) odkrywa, że jej wersja Nathana, pomimo usunięcia, jakoś wróciła w formie cyfrowego ducha. Musi przekonać innych, że żyje, a potem go uratować i do niego wrócić. Ingrid (Allegra Edwards) i jej Nathan zmagają się z wyjątkowymi wyzwaniami wirtualnego związku. A Nathan i Luke (Kevin Bigley) pracują nad swoją przyjaźnią. Na horyzoncie pojawia się zagrożenie w postaci samoświadomego AI (Owen Daniels), który może zniszczyć całe Lakeview.

Za sterami ponownie stoi Greg Daniels. Howard Klein oraz Maxwell Vivian są producentami wykonawczymi. Czekacie na finałowe odcinki? Dajcie znać w komentarzach.

Źródło: Prime Video

Reklama
placeholder
Powiązane seriale

7,8

2020
Upload
Oglądaj TERAZ Upload Sci-Fi

Najnowsze

1 Fundacja
-

Polka zagrała w hicie sci-fi od Apple TV+. Zdjęcia z planu 3. sezonu Fundacji

2 33. Materialiści – 6,8 (67%)
-

Materialiści - reżyserka odpowiada na okrutne komentarze. Broni postaci granej przez Chrisa Evansa

3 Spider-Man: Całkiem nowy dzień
-

Jeden szczegół z planu Spider-Mana 4 wywołał masę domysłów. Słynna antybohaterka nadciąga?

4 Zniknięcia
-
Plotka

Trwają prace nad prequelem Zniknięć. Co wiadomo?

5 Scott Bakula jako Jonathan Archer w mundurze, który trochę przypominał te z poprzednich Star Treków, a trochę kombinezony NASA. / Fot. CBS
-

Star Trek jako Star Wars: Andor. Jest pomysł na polityczny thriller

6 Doktor Doom
-
Plotka

Marvel już ma scenę z Avengers: Doomsday z ikoną MCU? Niepewne losy Spider-Manów

Co o tym sądzisz?
Reklama
placeholder
Najlepsze
Najlepsze filmy
2023
2024
Najlepsze seriale
2023
2024
Najlepsze książki
2023
2024
Najlepsze gry
2023
2024
Reklama
placeholder

naEKRANIE Poleca

Reklama

Kalendarz premier seriali

s2025e155

Moda na sukces

s38e143

Zatoka serc

s20e11

America’s Got Talent

s2025e158

Anderson Cooper 360

s11e05

The Amazing Race Canada

s2025e161

The Lead with Jake Tapper

s01e85

s13e06
Zobacz wszystkie premiery

Premiery tygodnia

Echoes of the End

12

sie

Gra

Echoes of the End
Głęboko pogrzebany i inne opowiadania

12

sie

Książka

Głęboko pogrzebany i inne opowiadania
Księga Innych Miejsc

12

sie

Książka

Księga Innych Miejsc
Generacje

12

sie

Książka

Generacje
Polowanie na czarownice w Polsce w XVI-XVIII wieku

12

sie

Książka

Polowanie na czarownice w Polsce w XVI-XVIII wieku
Zobacz wszystkie premiery

Dzisiaj urodziny obchodzą

Sebastian Stan
Sebastian Stan

ur. 1982, kończy 43 lat

Kasia Smutniak
Kasia Smutniak

ur. 1979, kończy 46 lat

Paul Greengrass
Paul Greengrass

ur. 1955, kończy 70 lat

James Carpinello
James Carpinello

ur. 1975, kończy 50 lat

John Slattery
John Slattery

ur. 1962, kończy 63 lat

Zobacz wszystkich solenizantów
Reklama
placeholder

Lekkie TOP 10

1
-

TVP z letnią trasą koncertową. W których miastach i gdzie oglądać koncerty?

2 Kadr z 2. sezonu serialu Wednesday
-

Obsada Wednesday 2: kogo grają Lady Gaga i inne gwiazdy?

3 Grafika promująca audiobook Harry Potter
-

Tak brzmi serialowa Hermiona. Posłuchaj gwiazdy Harry'ego Pottera

4

Wednesday 2 – kiedy premiera odcinków, fabuła, obsada. Co czeka widzów w drugim sezonie?

5

Taniec z Gwiazdami 17: pary. Kto z kim tańczy?

6

Ramówka Polsatu na jesień 2025 - te programy i seriale rozgrzeją widzów

7

Wednesday: soundtrack z 2. sezonu. Jakie piosenki można w nim usłyszeć?

8

Pamiętacie Tammy Slaton z Sióstr Wielkiej Wagi? Schudła 200 kg i jest nie do poznania

9

Good Luck Guys 2. edycja: uczestnicy. Kto występuje w programie?

10

Idź na całość: data premiery programu już znana. Kiedy pierwszy odcinek?

Reklama
placeholder

Narzędzia

Newsy

Premiery

Osoby

Linki

Wydawca

Reklama
ZAMKNIJ
placeholder
placeholder
Porównywarka VOD Nowość Repertuar kin Program TV