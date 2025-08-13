Koniec serialu science fiction Prime Video. Jest zwiastun finałowego sezonu
Platforma streamingowa Prime Video rozpoczęła promocję finałowego sezonu swojego komediowego serialu science fiction. To tylko cztery odcinki, ale twórcy zapowiadają emocje, walkę ze sztuczną inteligencją i dużo śmiechu.
Prime Video ruszyło z promocją finałowego sezonu komediowego science fiction Upload. Liczy tylko cztery odcinki i widzowie zobaczą je już 25 sierpnia. Zwiastun zapowiada trochę inny klimat, bo sztuczna inteligencja zacznie sprawiać problemy, a cyfrowe zaświaty są zagrożone.
Upload – zwiastun finałowego sezonu
Upload – o czym będzie nowy sezon?
Aleesha (Zainab Johnson) nadal szpieguje i infiltruje Horizon, czyli firmę prowadzącą Lakeview. Nora (Andy Allo) odkrywa, że jej wersja Nathana, pomimo usunięcia, jakoś wróciła w formie cyfrowego ducha. Musi przekonać innych, że żyje, a potem go uratować i do niego wrócić. Ingrid (Allegra Edwards) i jej Nathan zmagają się z wyjątkowymi wyzwaniami wirtualnego związku. A Nathan i Luke (Kevin Bigley) pracują nad swoją przyjaźnią. Na horyzoncie pojawia się zagrożenie w postaci samoświadomego AI (Owen Daniels), który może zniszczyć całe Lakeview.
Za sterami ponownie stoi Greg Daniels. Howard Klein oraz Maxwell Vivian są producentami wykonawczymi. Czekacie na finałowe odcinki? Dajcie znać w komentarzach.
Źródło: Prime Video
