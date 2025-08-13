Koniec serialu science fiction Prime Video. Jest zwiastun finałowego sezonu

fot. materiały prasowe

Prime Video ruszyło z promocją finałowego sezonu komediowego science fiction Upload. Liczy tylko cztery odcinki i widzowie zobaczą je już 25 sierpnia. Zwiastun zapowiada trochę inny klimat, bo sztuczna inteligencja zacznie sprawiać problemy, a cyfrowe zaświaty są zagrożone.

Upload – zwiastun finałowego sezonu

Upload – o czym będzie nowy sezon?

Aleesha (Zainab Johnson) nadal szpieguje i infiltruje Horizon, czyli firmę prowadzącą Lakeview. Nora (Andy Allo) odkrywa, że jej wersja Nathana, pomimo usunięcia, jakoś wróciła w formie cyfrowego ducha. Musi przekonać innych, że żyje, a potem go uratować i do niego wrócić. Ingrid (Allegra Edwards) i jej Nathan zmagają się z wyjątkowymi wyzwaniami wirtualnego związku. A Nathan i Luke (Kevin Bigley) pracują nad swoją przyjaźnią. Na horyzoncie pojawia się zagrożenie w postaci samoświadomego AI (Owen Daniels), który może zniszczyć całe Lakeview.

Za sterami ponownie stoi Greg Daniels. Howard Klein oraz Maxwell Vivian są producentami wykonawczymi. Czekacie na finałowe odcinki? Dajcie znać w komentarzach.