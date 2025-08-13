Grand Theft Auto 6 bez dalszych opóźnień? Prezes Take Two odpowiada

fot. Rockstar Games

Prezes Take-Two Interactive, Strauss Zelnick, udzielił wywiadu dla CNBC, w którym wypowiedział się na temat GTA VI. Przyznał, że Rockstar Games zajmuje się wieloma projektami (nie zdradził jednak żadnych szczegółów), ale to właśnie ta produkcja stanowi dla nich największy priorytet i to na niej skupiają się obecnie prace.

Data premiery GTA 6 ujawniona! Jest dobra i zła wiadomość

Zelnick został również zapytany, czy możliwe jest kolejne opóźnienie daty premiery. Przypomnijmy, że Grand Theft Auto 6 miało zadebiutować w 2025 roku, jednak w maju ogłoszono, że gra trafi na rynek dopiero 26 maja 2026 roku — z uwagi na chęć nie tylko sprostania oczekiwaniom graczy, ale wręcz ich przekroczenia. Prezes Take-Two odpowiedział na to pytanie dość zachowawczo, stwierdzając, że szanse na dotrzymanie tego terminu są „bardzo, bardzo wysokie”.

Jak na razie gra doczekała się dwóch zwiastunów oraz sporej porcji screenów przedstawiających lokacje i bohaterów. Możecie zapoznać się z nimi w poniższej galerii.

