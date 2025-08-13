Baldur's Gate 4 to już pewniak. Szef Wizards of the Coast potwierdza

fot. Larian Studios

Baldur’s Gate 3 zadebiutowało w sierpniu 2023 roku i okazało się sporym sukcesem. Produkcja studia Larian zdobyła znakomite recenzje, liczne branżowe nagrody oraz świetne się sprzedałą. Już wtedy można było przypuszczać, że zapowiedź kolejnej części to jedynie kwestia czasu, a teraz otrzymaliśmy dodatkowe potwierdzenie.

W rozmowie z serwisem Game Business John Hight, szef Wizards of the Coast, oraz Stig Asmussen, stojący na czele studia Giant Skull, stwierdzili, że Baldur’s Gate 4 na pewno powstanie.

Baldur's Gate to niesamowita gra. Oczywiście, że stworzymy następcę. To [gra tworzona przez Giant Skull - przyp. red] nie jest jednak tym następcą. Zwróciliśmy się do Stiga i i jego zespołu, by opowiedzieli niesamowitą historię i przybliżyli D&D szerszemu gronu odbiorców. Idealnie byłoby, gdyby ta gra trafiła do fanów D&D przez to, że pomoże im urzeczywistnić ich wyobraźnię. Mamy także nadzieję, że przemówi ona także do fanów gier akcji, jak te o Jedi czy seria God of War.

Na szczegóły na temat Baldur's Gate 4 musimy jeszcze poczekać. Na ten moment wiemy jedynie, że za projekt nie będzie odpowiadać studio Giant Skull — wraz z Wizards of the Coast pracują oni nad inną produkcją osadzoną w uniwersum Dungeons & Dragons. Wcześniej również Larian Studios, twórcy ciepło przyjętego Baldur's Gate 3, ogłosili, że nie będą tworzyć kontynuacji i zamierzają skupić się na nowym, innym projekcie.

