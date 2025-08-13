Baldur's Gate 4 to już pewniak. Szef Wizards of the Coast potwierdza
Baldur's Gate 4 na pewno powstanie, ale gry nie stworzy ani Larian Studios, ani też zespół Giant Skull, któremu przewodzi Stig Asmussen, reżyser Star Wars Jedi.
Baldur’s Gate 3 zadebiutowało w sierpniu 2023 roku i okazało się sporym sukcesem. Produkcja studia Larian zdobyła znakomite recenzje, liczne branżowe nagrody oraz świetne się sprzedałą. Już wtedy można było przypuszczać, że zapowiedź kolejnej części to jedynie kwestia czasu, a teraz otrzymaliśmy dodatkowe potwierdzenie.
W rozmowie z serwisem Game Business John Hight, szef Wizards of the Coast, oraz Stig Asmussen, stojący na czele studia Giant Skull, stwierdzili, że Baldur’s Gate 4 na pewno powstanie.
Na szczegóły na temat Baldur's Gate 4 musimy jeszcze poczekać. Na ten moment wiemy jedynie, że za projekt nie będzie odpowiadać studio Giant Skull — wraz z Wizards of the Coast pracują oni nad inną produkcją osadzoną w uniwersum Dungeons & Dragons. Wcześniej również Larian Studios, twórcy ciepło przyjętego Baldur's Gate 3, ogłosili, że nie będą tworzyć kontynuacji i zamierzają skupić się na nowym, innym projekcie.
Źródło: thegamebusiness.com
