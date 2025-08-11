Ramówka Polsatu na jesień 2025 - te programy i seriale rozgrzeją widzów

fot. materiały prasowe Polsat

Reklama

Jesień w Polsacie upłynie pod znakiem wielkich pieniędzy i najlepszej rozrywki w Polsce. Wielkich emocji widzom po raz kolejny dostarczą nowe sezony zarówno ich ulubionych programów rozrywkowych, jak i seriali. W jesiennej ramówce Polsatu w 2025 roku nie zabraknie też wielkich powrotów oraz jubileuszowych odsłon popularnych formatów. Zobaczcie, co czeka widzów już od 1 września.

Programy w jesiennej ramówce Polsatu 2025

halo tu polsat (od 29 sierpnia, piątek, sobota, niedziela, godzina 8:00)

Po wakacyjnej przerwie wraca poranny program Polsatu. W każdy weekend wraz z widzami Polsatu będą zaczynać dzień trzy pary prowadzących – Paulina Sykut-Jeżyna i Krzysztof Ibisz, Agnieszka Hyży i Maciej Rock oraz Katarzyna Cichopek i Maciej Kurzajewski. Jak zawsze w programie nie zabraknie aktualnych tematów, porad, wieści ze świata kultury i showbiznesu. Na kanapie zasiądą największe gwiazdy nie tylko polsatowych produkcji a w kuchni królować będą najlepsi polscy kucharze - między innymi Ewa Wachowicz i Mateusz Gessler.

Awantura o kasę (od 31 sierpnia, sobota i niedziela, godzina 17:30)

W nowym sezonie Awantury o kasę widzów czeka kilka niespodzianek. Na graczy czeka powiększona pula nagród – aż 2 miliony złotych! W złotych skrzynkach pojawią się nowe nagrody - olśniewające diamenty, a oprócz nich - samochody, sztabki złota, skutery i oczywiście gruba kasa. Nie zabraknie też kultowego ogórka kiszonego. Widzów zaskoczy nowoczesna, zmodyfikowana scenografia, twórcy programu wsłuchali się też w głos widzów i przywrócili legendarny „kołowrotek" z kategoriami losowanych pytań. W tym sezonie zobaczymy tez wyjątkowy odcinek specjalny z udziałem gwiazd, które będą walczyć o pieniądze dla dzieci z Fundacji Polsat. Gospodarzem programu jak zawsze będzie Krzysztof Ibisz, charyzmatyczny mistrz ceremonii, który jak nikt inny potrafi podkręcić tempo gry i zadbać o niezapomniany klimat.

Milionerzy (od 1 września, od poniedziałku do czwartku, godzina 19:55)

Kultowy teleturniej Milionerzy ''przeprowadził'' się do Polsatu, a wraz z nim prowadzący Hubert Urbański. Ten format obecny w Polsce od 26 lat (z przerwami) widzowie pokochali za emocjonującą formułę i charyzmatyczną postać prowadzącego. W jego odświeżonej odsłonie otrzymają wszystko to, co uwielbiają, a nawet jeszcze więcej. Do wygrania będzie jak zawsze jest milion złotych. Wzrosną jednak kwoty nagród za prawidłowe odpowiedzi na większość pytań. Za prawidłową odpowiedź na drugie pytanie gracz otrzyma gwarantowane dwa tysiące złotych – a nie jak dotychczas tysiąc. Drugi próg gwarantowany pozostaje na 7. pytaniu, ale teraz wyniesie on pięćdziesiąt, a nie jak dotychczas czterdzieści tysięcy złotych. Uczestnik będzie miał do dyspozycji trzy koła ratunkowe – pół na pół, pytanie do publiczności i telefon do przyjaciela, a dokładniej – do jednego z trzech przyjaciół - to kolejna nowość. Po otrzymaniu pytania uczestnik będzie mógł wybrać, do którego z trzech wskazanych wcześniej przyjaciół chce zadzwonić. Dotychczas już przed rozpoczęciem gry musiał wskazać tylko jedną osobę. Twórcy programu zdecydowali też o innym sposobie wejścia do gry. Teraz o wyborze uczestnika zdecyduje casting, a nie jak dotychczas eliminacyjna gra „kto pierwszy ten lepszy".

Ninja vs Ninja (od 2 września, wtorek, godzina 20:30)

W jesiennej ramówce Polsatu nie zabraknie również programu Ninja vs. Ninja. To już 11. edycja sportowych zawodów Ninja, ale pierwsza w takim wydaniu! W tym sezonie zobaczymy najlepszych zawodników z różnych stron świata. Poznamy przedstawicieli tej ekstremalnej dyscypliny sportu między innymi z USA, Niemiec, Wielkiej Brytanii, Litwy, Malty i Szwajcarii. Zobaczymy w akcji zwycięzców edycji Ninja Warrior z Francji, zwyciężczynię Ninja Warrior UK oraz zdobywcę Góry Midoryiama z austriackiej edycji programu, jedynego zawodnika z tytułem NINJA poza Jankiem Tatarowiczem w tej stawce! Widzowie ponownie usłyszą też doskonale znany duet komentatorów – Jerzego Mielewskiego i Łukasza „Jurasa" Jurkowskiego! Nie zabraknie gości specjalnych - zobaczymy między innymi Julię Szeremetę.

K2. Jedziemy po bandzie (od 3 września, środa, godzina 20:30)

Środowe wieczory znów będą należeć do fanów totalnie bezkompromisowego humoru! Program K2. Jedziemy po bandzie po raz kolejny podbijać będzie wtedy serca widzów. Ekipa K2 pod wodzą Bartka Klauzińskiego ponownie wyruszy w komediową podróż, komentując rzeczywistość z charakterystycznym dystansem i błyskotliwością. W emitowanych jesienią odcinkach nie zabraknie zaskakujących gości, świeżych pomysłów i tematów, które naprawdę „jadą po bandzie". K2 to program dla tych, którzy cenią odważny kabaret i śmiech z przymrużeniem oka – niezależnie od tego, kto jest obiektem żartu.

Kabaret na żywo. Młodzi i Moralni. Nad mętną rzeką (od 6 września, sobota, godzina 19:55)

Widzowie ponownie spotkają się z Kabaretem Młodych Panów. Ponadto, w znakomitej formie powróci Robert Górski – twórca legendarnego „Ucha Prezesa" i lider „Kabaretu Moralnego Niepokoju". Obie ekipy zagwarantują widzom potężną dawkę humoru z najwyższej półki. Nowy sezon to głównie satyra na polityczne elity bez wyjątków: zarówno z prawej, lewej jak i środkowej części sceny politycznej. Skecze przeniosą widzów w dobrze znane, choć zaskakująco pokazane miejsca: gabinety premiera i prezesa, sejmowe bufety, a nawet wplątane w politykę zakamarki restauracji.

Twoja Twarz Brzmi Znajomo (od 5 września, piątek, godzina 19:55)

Po półrocznej przerwie ulubiony program muzyczny Polaków wraca z 22. edycją! Jurorskie fotele w Twoja Twarz Brzmi Znajomo ponownie zajmą: Justyna Steczkowska, Stefano Terrazzino, Małgorzata Walewska i Piotr Gąsowski – uważni, wymagający, ale zawsze pełni serca dla muzyki. Do walki o serca widzów i jurorów staną Julia Żugaj – influencerka i wokalistka młodego pokolenia, Edyta Herbuś – artystka totalna: tancerka, performerka, Natalia Mujanga – wokalistka o głębokiej wrażliwości i charakterystycznym, poruszającym głosie. Marta Bijan – autorka i wokalistka, Kamil Studnicki – młody aktor z ogromnym sercem do muzyki, Modest Ruciński – aktor z pasją, sceniczny kameleon, Krystian Ochman – finalista Eurowizji, artysta o wyjątkowej barwie głosu i scenicznym wyczuciu i Andrzej Nejman – znany i lubiany aktor teatralny i telewizyjny. Program poprowadzi niezmiennie duet – Agnieszka Hyży i Maciej Rock.

Uczestników jesiennej edycji programu Twoja Twarz Brzmi Znajomo możecie zobaczyć poniżej:

Edyta Herbuś Edyta Herbuś - polska tancerka mistrzowskiej klasy „S” , aktorka, prezenterka telewizyjna i osobowość telewizyjna. Wyróżniona przez magazyn Forbes Women w Rankingu: najcenniejszych kobiecych marek osobistych 2024. Zobacz więcej Reklama

Ewa gotuje (od 6 września, sobota, godzina 11:00)

Ewa Wachowicz zaprezentuje potrawy zarówno kuchni polskiej, w tym regionalnej, jak i przysmaki z różnych stron świata. Przy okazji zdrowego i smacznego gotowania Ewa Wachowicz promować będzie również zdrowy styl życia, więc w programach nie zabraknie aktywności fizycznej i wycieczek po malowniczej okolicy domu Ewy w Zawoi i Krakowie.

Nasz Nowy Dom (od 11 września, czwartek, godzina 20:30)

Nasz Nowy Dom startuje z jubileuszowym 25. sezonem i wyjątkowymi nowościami! Jubileuszowa odsłona programu, który od lat porusza serca milionów widzów, przyniesie kilka niespodzianek. Do uwielbianej przez widzów Elżbiety Romanowskiej dołączą goście, między innymi Tomasz Wolny oraz siostry ADiHD – Ilona i Milena Krawczyńskie Po raz pierwszy w historii programu ekipa nie tylko wyremontuje domy, ale także odmieni przydomowe ogrody. Program zostanie też wydłużony do blisko godziny – widzowie otrzymają jeszcze więcej wzruszeń, metamorfoz i autentycznych emocji. Ekipa programu od 2013 roku wyremontowała już ponad 350 domów i mieszkań. W tym sezonie ekipa w składzie: prowadząca Elżbieta Romanowska, architekci Martyna Kupczyk, Marta Kołdej, Maciej Pertkiewicz i Kuba Babik, budowlańcy Wiesław Nowobilski i Przemysław Oślak oraz stolarz Dariusz „Stolarz" Wardziak, odwiedzi kolejne potrzebujące rodziny i miejscowości.

Taniec z Gwiazdami (od 14 września, niedziela, godzina 19:55)

To będzie wyjątkowa, jubileuszowa edycja najpopularniejszego show rozrywkowego w Polsce. Mija 20 lat od kiedy Taniec z Gwiazdami trafił do Polski, będzie to też 30. edycja polskiej wersji show. Twórcy programu zadbali o to, by była to edycja niezapomniana. W każdym odcinku widzowie mogą liczyć na jubileuszowe niespodzianki. Czegoś takiego w telewizji jeszcze nie było! Na parkiecie do rywalizacji o Kryształową Kulę staną aktorki: Barbara Bursztynowicz i Wiktoria Gorodecka, kreatorka mody Ewa Minge, piosenkarka i producentka muzyczna Lanberry, influencerka i bizneswoman Maja Bohosiewicz, sportsmenka Katarzyna Zillmann, aktorzy: Tomasz Karolak, Michał Czernecki, Marcin Rogacewicz i Maurycy Popiel, dziennikarz Aleksander Sikora, influencer Mikołaj Bagiński. Surowo i sprawiedliwie oceniać ich będzie ulubione jury widzów Polsatu, w składzie Iwona Pavlović, Ewa Kasprzyk, Rafał Maserak i Tomasz Wygoda. Show poprowadzi niezawodna para Paulina Sykut-Jeżyna i Krzysztof Ibisz. Widzowie mogą liczyć na wiele atrakcji. Będą goście specjalni i wyjątkowy, jubileuszowy odcinek, na który zaproszeni zostaną uczestnicy edycji z całego dwudziestolecia.

Uczestników jesiennej edycji Tańca z Gwiazdami możecie zobaczyć poniżej:

Ewa Minge (projektantka mody): Swoją przygodę z modą i luksusowym wzornictwem przemysłowym rozpoczęła w latach 90. Swoje autorskie kolekcje ubrań prezentowała na najważniejszych pokazach na całym świecie. W jej kreacjach prezentowały się publicznie takie osobowości jak Kelly Rowland, Cheryl Cole, Paris Hilton, La Toya Jackson, Ivana Trump czy Adriana Karembeu. Widzowie znają ją między innymi z roli jurorki w programie Polsatu „Supermodelka Plus Size” i „Make me over. Wielka zmiana” w Polsat Cafe. Zobacz więcej Reklama

Randka w ciemno (od 4 października, sobota, godzina 16:30)

Legendarny show Randka w ciemno powraca po 20 latach przerwy na antenę Polsatu. Nowe odcinki w odświeżonej odsłonie znów rozgrzeją serca widzów i poszukiwaczy miłości. W tej emocjonującej przygodzie liczy się tylko jedno: znalezienie prawdziwego uczucia. W każdym odcinku czekają nas dwie intrygujące rozgrywki, w których singiel lub singielka wybierze swoją drugą połówkę. Kandydaci nie mogą się zobaczyć, ale mogą się usłyszeć. Dzieli ich tylko ściana. Łączy rozmowa, emocje i ta szczypta niepewności, czy wybrana osoba, będzie tą odpowiednią? Decyzja zapada wyłącznie na podstawie rozmowy. Niezawodnym wsparciem dla uczestników będzie prowadzący - Piotr Gąsowski, który z humorem i ciepłem pomoże naszym bohaterom podjąć decyzję.

Seriale na Polsacie na jesień 2025

Pierwsza miłość (od 1 września, od poniedziałku do piątku, godzina 18:00)

Pierwsza miłość tym razem zaserwuje swoim widzom prawdziwe rodzinne dramaty, które nie mają łatwych rozwiązań. Do obsady hitowego serialu dołączają Jacek Knap i Monika Dawidziuk. To jednak nie wszystko! Powraca postać ekscentrycznej Dominiki, siostry bliźniaczki Marysi, czyli ponownie Aneta Zając wystąpi w podwójnej roli! Kingę (Aleksandra Zienkiewicz) czeka przedwczesny poród i najtragiczniejszy z możliwych dramatów. Teresa (Ewa Skibińska) nie potrafi się oprzeć uwodzicielskiemu urokowi Mateusza (Lesław Żurek). Kamil „Biały" (Igor Paszczyk) nie radzi sobie z uczuciami wobec Angeliki (Patrycja Franczak) – młodej pacjentki kliniki We-Med. Zrozpaczona stanem córki Eliza (Anna Maria Sieklucka) otrzymuje wsparcie od dr Wenerskiego (Przemysław Sadowski). Szefowa kliniki, Grażyna Weksler (Grażyna Wolszczak), pogrąża się w alkoholizmie i zostaje odsunięta od kierowania placówką.

Gliniarze (od 1 września, od poniedziałku do piątku, godzina 17:00)

Sezon 19. serialu Gliniarze jest wypełniony zagadkami kryminalnymi, których rozwiązaniem zajmują się policjanci z Centralnego Biura Policji. Na ekran powracają w nowych odcinkach trzy pary policyjnych funkcjonariuszy: Olgierd (Arkadiusz Krygier) i Krystian (Tomasz Skrzypniak), Adam (Aleksander Mackiewicz) i Olga (Natalia Brudniak) oraz Natalia (Ewelina Ruckgaber) i Kuba (Piotr Mróz).

Krew - sezon 2 (od 5 września, piątek, godzina 22:05)

Serial Krew to adaptacja irlandzkiego thrillera psychologicznego Blood. Z bohaterami drugiego sezonu spotykamy się w momencie, w którym po pięciu latach odsiadki - z więzienia wychodzi Jerzy (Ireneusz Czop). Najstarsza z córek, Alicja (Katarzyna Z. Michalska) przeżywa kryzys w małżeństwie z Patrykiem (Kamil Kula), jej choroba postępuje, a ona sama ulega wypadkowi - ledwo uchodząc przy tym z życiem. Znalezione ciało w bagażniku jej auta sprawia, że w obliczu tych wydarzeń nasi bohaterowie znów będą musieli odpowiedzieć sobie na pytanie: czy rodzinne więzi są na tyle silne, by znieść każdą odkrytą tajemnicę? W nowym sezonie pojawią się również: Vanessa Aleksander, Maciej Musiałowski, Olaf Lubaszenko i Monika Krzywkowska. „Krew" miała swoją premierę na platformie Polsat Box Go, za reżyserię odpowiadał Marcin Ziębiński.

Przyjaciółki (od 11 września, środa, godzina 21:40)

Przyjaciółki to jak zawsze rollercoaster emocji i zaskakujące zwroty akcji. 26 sezon przyniesie wiele nie zawsze korzystnych zmian w życiu Ingi (Małgorzata Socha). Czarne chmury zbiorą się nad karierą i przyszłością jej partnera, kiedy ten odkryje poczynania swojego nowego pracodawcy. Ance (Magdalena Stużyńska-Brauer) i jej bliskim przyjdzie zmagać się nie tylko z kuratorem, ale także z tajemnicami rodziny. Patrycja (Joanna Liszowska) mierzy się z nowymi problemami których źródłem jest Agata. Jej nieprzewidywalność spowoduje lawinę zdarzeń, które wystawią na próbę Patrycję i jej najbliższych. Do obsady dołączy nowa postać, Gabi, kuzynka Roberta, w której rolę wcieli się Edyta Herbuś.

Teściowie (od 14 września, niedziela, godzina 22:30)

Nowe odcinki serialu Teściowie gwarantują doskonała zabawę na niedzielne wieczory. Będzie zabawnie tym bardziej, że w tej historii ścierają się pary o różnych światopoglądach i wartościach – posiadacze cwani dorobkiewicze – Violetta (Joanna Kurowska) i Zenon (Cezary Pazura) Nagórscy oraz skromni, Dorota (Jolanta Fraszyńska) i Roman (Cezary Kosiński) Ledwoniowe. Zenon dołoży wszelkich starań, żeby odzyskać utracony majątek i zyskać córkę. U Ledwoniow dojdzie do niespodziewanej katastrofy. Wszelkie plany Doroty związane z ratowaniem planety, legną w gruzach. Nie będzie również nudy u siostry Violetty, Brygidy (Magdalena Wójcik), która dojdzie do wniosku, że nie rozstanie się jednak z Rpbertem (Andrzej Nejman). Powodem takiej zmiany będzie jego nagły rozwój kariery na scenie politycznej. A wszystkiemu będzie przyglądać się bacznie Babcia (Małgorzata Rożniatowska) wraz z Hrabią Czerskim (Jacek Fedorowicz).