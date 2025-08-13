Giancarlo Esposito jeszcze nie skończył ze Star Wars? Jego zdaniem Moff Gideon może wrócić
Moff Gideon grany przez Giancarlo Esposito w serialu The Mandalorian doczekał się swojego końca w 3. sezonie. Ale czy aby na pewno? Aktor nie jest tak przekonany i ostrzega przed możliwym powrotem złoczyńcy.
W trakcie 3. sezonów serialu The Mandalorian, to Moff Gideon grany przez Giancarlo Esposito, był głównym przeciwnikiem Din Djarina i Grogu. W ostatniej odsłonie wszystko wskazywało na to, że zginął on w eksplozji. Nie ma też mowy o nim w kontekście kinowego filmu o przygodach tych dwóch bohaterów. Czy to oznacza, że ta postać już nigdy nie wróci na ekran? Aktor nie jest przekonany.
Giancarlo Esposito odwiedził Fan Expo w Bostonie, gdzie był też m.in. Hayden Christensen oraz Ewan McGregor. Aktora zapytano o losy jego postaci z serialu The Mandalorian. Czy to koniec Moffa Gideona w Gwiezdnych Wojnach? Niekoniecznie.
Mimo popularności aktor raczej nie ma na tyle mocy sprawczej, by decydować o losach swojej postaci, ale warto brać pod uwagę, że Disney jeszcze nie zrezygnował w pełni z jego usług, a Moff Gideon może w jakiś sposób powrócić w przyszłości. Chcielibyście, aby tak się stało?
Źródło: screenrant.com
