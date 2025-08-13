Giancarlo Esposito jeszcze nie skończył ze Star Wars? Jego zdaniem Moff Gideon może wrócić

fot. materiały prasowe

Reklama

W trakcie 3. sezonów serialu The Mandalorian, to Moff Gideon grany przez Giancarlo Esposito, był głównym przeciwnikiem Din Djarina i Grogu. W ostatniej odsłonie wszystko wskazywało na to, że zginął on w eksplozji. Nie ma też mowy o nim w kontekście kinowego filmu o przygodach tych dwóch bohaterów. Czy to oznacza, że ta postać już nigdy nie wróci na ekran? Aktor nie jest przekonany.

Koniec serialu science fiction Prime Video. Jest zwiastun finałowego sezonu

Giancarlo Esposito odwiedził Fan Expo w Bostonie, gdzie był też m.in. Hayden Christensen oraz Ewan McGregor. Aktora zapytano o losy jego postaci z serialu The Mandalorian. Czy to koniec Moffa Gideona w Gwiezdnych Wojnach? Niekoniecznie.

Umierałem wiele razy w filmach i serialach i powiem tylko tyle - jeśli nie widzieliście ciała, to się to wcale nie wydarzyło.

Mimo popularności aktor raczej nie ma na tyle mocy sprawczej, by decydować o losach swojej postaci, ale warto brać pod uwagę, że Disney jeszcze nie zrezygnował w pełni z jego usług, a Moff Gideon może w jakiś sposób powrócić w przyszłości. Chcielibyście, aby tak się stało?

Najsilniejsze postaci z Mandoverse