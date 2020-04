Koronawirus - mniej reklam w amerykańskiej telewizji. Ciekawa zmiana

NBCUniversal, czyli amerykańska korporacja mediowa, do której należą telewizji marki NBC poinformowała media o zmianie podejścia do emisji reklam w dobie pandemii koronawirusa.

Linda Yaccarino z NBCUniversal twierdzi, że zamierzają zmniejszyć czas reklamowy i emitować więcej treści nieprzerywanej materiałami promocyjnymi. Wynika to z tego, że pomimo gigantycznego zwiększenia oglądalności telewizji w każdym kraju na świecie, rynek reklamowy nie działa na tej samej zasadzie. Wiele marek, których interesy ucierpiały najbardziej przez pandemię, kompletnie wycofała się z akcji promocyjnych.

Dlatego też NBCUniversal zamierza wprowadzić bardziej innowacyjne formy reklamowe dla marek, które nadal są w grze, które będą skuteczniejsze przy ich mniej natężonej emisji, czyli skróconym czasie na spoty.

Na początku chcą to wprowadzić podczas specjalnym programowych i wiadomości, czyli w momentach, gdy najwięcej ludzi siedzi przed telewizorami z uwagi na pandemię. Dlatego zostanie to wprowadzone w NBC News, MSNBC, CNBC i Telemundo. Do tego czas reklamowy zostanie skrócony podczas wieczornych seansów filmów dla całych rodzin.

Do tego koszty będą inaczej rozłożone, a narzędzia technologiczne zostaną udostępnione reklamodawcom do stworzenia innowacyjnych form. Czytamy w oświadczeniu, że klienci korporacji w tym trudnym okresie dla ekonomii potrzebują wsparcia, by ich biznesy mogły nadal funkcjonować.