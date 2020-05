Koronawirus - ViacomCBS wypuściło maski ze SpongeBobem, Star Trekiem i innymi

fot. Nickelodeon

Spółka ViacomCBS rozpoczęła sprzedaż masek ochronnych przedstawiających postacie i logotypy z programów firmy takich jak SpongeBob Kanciastoporty, Star Trek: Picard czy kanał MTV. ViacomCBS Consumer Products zapowiedziało, że wpływy ze sprzedaży zostaną przeznaczone na cele charytatywne. Zyski z masek przedstawiających postacie z programów kanału Nickelodeon trafią do organizacji non-profit Save the Children, a reszta do innych grup filantropijnych. Maski są dostępne online i w wielu punktach sprzedaży detalicznej na całym świecie. W poniższej galerii możecie obejrzeć parę wzorów proponowanych przez ViacomCBS.

Dla przypomnienia spółka nie jest pierwszym, wielkim koncernem, który zdecydował się na taki krok. Disney w kwietniu zaczął sprzedawać maski z postaciami z produkcji Pixara, Marvela i Star Wars.

Maski ochronne ViacomCBS