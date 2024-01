Kos - świetnie oceniany polski film już w kinach. To musicie o nim wiedzieć

Kos już w styczniu 2024 roku zapowiada się na nie tylko jeden z najlepszych polskich filmów, jakie obejrzymy do końca roku, ale bezapelacyjnie pojawi się też w ogólnych topkach obok oscarowych hitów. 26 stycznia to ofcjalna premiera w polskich kinach, więc teraz każdy może obejrzeć i ocenić, o co ten cały szum.

Jedną z ważniejszych postaci tej historii jest bękart (matka chłopka, ojciec szlachcic) Ignacy, w którego wciela się Bartosz Bielenia. Należy on do warstwy społecznej chłopów, którzy przez szlachciców zasadniczo byli traktowani jak niewolnicy. To wybrzmiewa ciekawie, gdy nawiązuje on bliską relację z czarnoskórym Domingo (Jason Mitchell), który sam jest byłym niewolnikiem. Domingo to postać historyczna związana z Tadeuszem Kościuszko.

Tak Bielenia mówi o swojej postaci:

- Ignac to dość skomplikowana postać. Gdy po raz pierwszy czytałem scenariusz Kosa, jego motywacje wydawały mi się czyste, proste i oczywiste. Sądziłem, że po prostu marzy o tym, by zostać zauważonym i szuka miłości. Jednak z czasem zrozumiałem, że targają nim też inne, trudne emocje. Przede wszystkim nienawiść. Chce się zemścić za wszystko to, czego doświadczył. W głębi serca aspiruje do bycia kimś lepszym. I to mi się w nim bardzo spodobało. (…)Przygotowując się do tej roli, nauczyłem się jeździć konno. Nigdy wcześniej nie miałem do tego okazji. I muszę przyznać, że to była jedna z najpiękniejszych części tej filmowej przygody. Zakochałem się w byciu z końmi, w pracy z tymi zwierzętami. Myślę, że zostanie to już ze mną na zawsze.

Przez pierwszych kilka dni zdjęciowych byłem głównie popychany, kopany, poniżany, strzelano do mnie i spadałem z drzewa. Okazało się, że jak jesteś bity przez osiem godzin, to mimo że jesteś zabezpieczony i używany jest do tego specjalny sprzęt, odkłada się to w ciele i głowie. Nie było to nic przyjemnego. Zresztą moje ciało na to odpowiedziało. Fizycznie bardzo dużo mnie to kosztowało, choć zupełnie nie spodziewałem się tego przed rozpoczęciem zdjęć.