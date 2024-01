Najlepsze seriale akcji ostatnich 5 lat – ranking. Same klasyki w wielkim starciu

fot. materiały prasowe

Reklama

The Boys, Squid Game a może Cień i kość? W niedawnym czasie otrzymaliśmy masę fantastycznych seriali, których fabuła wbijała nas w fotele. Niesamowici bohaterowie i pełne wrażeń sekwencje akcji – tym mogliśmy się ekscytować przez ostatnie 5 lat. Nic więc dziwnego, że wiele z tych tytułów z impetem przedostało się do zasłużonej grupy ikonicznych seriali wszech czasów. Dziś weźmiemy pod lupę zbiór tych najlepszych, a więc najbardziej ekscytujących seriali akcji ostatnich 5 lat. Czas przypomnieć sobie, co to znaczy porządna dawka emocji!

Zapraszamy Was zatem do naszej galerii, w której odnajdziecie zestawienie niezapomnianych produkcji odcinkowych. Ranking pochodzi ze strony internetowej Ranker, na której powstają tematyczne zestawienia. O kwestii kształtu, a także o ostatecznej formie rankingu decydują odwiedzający portal. To oni głosują na swoich faworytów.

Jeśli jesteście ciekawi, który tytuł zdominował tę ogromną listę, rzućcie okiem na naszą galerię. Możecie również pochwalić się w komentarzach, na jaki serial liczyliście. A może macie własną wizję na taki ranking? Czekamy na Wasze opinie!

Najlepsze seriale akcji ostatnich 5 lat – ranking (miejsca 70-36)

70. Kung Fu

Najlepsze seriale akcji ostatnich 5 lat – ranking (miejsca 35-1)