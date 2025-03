Filip Bajon tworzy epicki film o Gdańsku. Mówi się o świetnej obsadzie

fot. Wikipedia Commons

Reklama

Trio znane z Kamerdynera powraca w ambitnym projekcie. Reżyser Filip Bajon łączy siły ze scenarzystami Mirosławem Piepką i Markiem Klatem, by stworzyć film pełnometrażowy o wielodekadowej historii Gdańska. Efektem ponadrocznych dyskusji jest fabuła obejmująca najważniejsze wydarzenia związane z miastem od końca XVIII wieku do lat 80. XX stulecia. Mamy więc do czynienia z niezwykle ambitnym projektem, który opowie m.in. o wielkiej powodzi oraz II wojnie światowej.

Miasto Gdańsk otrzyma epicką sagę!

Pracując nad Gdańskiem, Filip Bajon czerpie inspirację z półautobiograficznego dzieła Federico Felliniego opowiadającego o stolicy Włoch, Rzymie. To złożona z dziewięciu sekwencji opowieść o Wiecznym Mieście, które staje się głównym bohaterem historii.

Narratorami opowieści o Gdańsku będą Joanna Schopenhauer oraz jej syn Artur, których losy będą się przeplatać z rodziną Łubieńskich. Wśród bohaterów zobaczymy również Leopolda von Wintera, nadburmistrza Gdańska, oraz Iry Aldridge'a, który występował w gdańskim teatrze w połowie XIX wieku.

Studio Platige Image będzie odpowiadało za efekty specjalne, bez których ukazanie wielkiej powodzi czy II wojny światowej nie byłoby możliwe. Mówi się, że do obsady mogą dołączyć Krystyna Janda, Daniel Olbrychski, Janusz Gajos oraz Adam Woronowicz, choć żadne nazwisko nie zostało jeszcze oficjalnie potwierdzone.

Przewiduje się początek zdjęć na jesień 2025 roku. Tym samym Gdańsk może wejść do kin najwcześniej za rok, choć - biorąc pod uwagę konieczność wykorzystania efektów specjalnych w postprodukcji - bardziej realnym terminem wydaje się 2027 rok.

Wiedźmin ma nową monetę. Mennica Gdańska pokazała zdjęcia