Kosmiczny mecz 2 - zdjęcia strojów drużyn koszykarskich trafiły do sieci

Powoli ruszają prace nad filmem Kosmiczny mecz 2. W sieci opublikowano oficjalne zdjęcia strojów drużyn koszykarskich Tune Squad oraz Monstars. Jak przyjrzyjcie się im, zobaczycie, że są bardzo podobne do tych z pierwszej części. To może być istotna sugestia fabularna - czyżby chodziło o rewanż? Na razie nie wiemy, bo szczegóły historii są trzymane w tajemnicy.

W obsadzie są LeBron James, Don Cheadle, Sonequa Martin-Green oraz zawodowi koszykarze: Anthony Davis (Los Angeles Lakers), Klay Thompson (Golden State Warriors), Chris Paul (Oklahoma City), Damian Lilliard (Portland Traiblazers), Diana Taurasi (Phoenix Mercury), Chiney Ogwumike (Los Angeles Sparks) i Nneka Ogwumike (Los Angeles Sparks).

Przez lata ten projekt miał wiele problemów, ale przez to jak wielką pasją jest on dla LeBrona Jamesa w końcu udało mu się doprowadzić do realizacji. Kluczem do ostatecznego zbliżenia filmu do realizacji okazał się wkład Ryana Cooglera, reżysera i scenarzysty Czarnej Pantery, który poprawił scenariusz. Prace mają ruszyć w 2020 roku.

Kosmiczny mecz 2 - premiera 16 lipca 2021 roku.

https://twitter.com/J23app/status/1220009510015770624